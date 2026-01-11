日本國會風暴 日圓是否見160這是關鍵

▲趁支持率高檔搶攻！傳出高市早苗擬解散眾議院，日圓兌美元應聲走貶，一度下探158.18元近1年新低。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 市場傳出日本首相高市早苗考慮解散眾議院，政局不確定性升高，日圓兌美元一度貶破158關卡，下探158.18，創下近1年新低。展望後市，外匯專家李其展認為，短線應該在154至158呈現震盪偏弱格局，接下來就看日本政府是否有出面喊話阻貶動作。

日本眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力。日本政府及自民黨相關人士透露，日本首相高市早苗正在研議於23日通常國會開議之初解散眾議院。總務省已向各都道府縣選舉管理委員會事務局發出通知，要求以「最快1月27日公告、2月8日投開票」的時程為前提，做好必要準備。

外界分析，提前解散的盤算，與執政陣營在參議院席次未過半有關，希望透過眾議院改選鞏固執政基礎。其實，高市內閣自去年10月成立以來，支持率始終維持高檔，讀賣新聞社民調顯示，去年12月支持率仍達73%。市場認為，若正式進入選舉節奏，選戰焦點勢必圍繞她主張的「強健經濟」與擴張性財政政策，相關政策走向的不確定性，已率先對日圓造成拋售壓力。

日本政局不確定性，也讓日圓兌美元一度貶破158，下探158.18，創下近1年來新低。同時，美國公布最新就業數據，失業率降至4.4%，市場預期短期間內應不會再大幅降息，1月降息機率剩不到5%，美元指數應聲走揚，重新站上99，一度來到99.26，衝到近1個月高點。

外匯專家李其展認為，短期日圓維持震盪偏弱格局看法不變，預估將在在154至158震盪，接下來就要看日本政府會不會覺得貶過頭又出來喊話。

至於日圓兌新台幣換匯價仍相對便宜，台灣銀行日圓現鈔賣出價目前在0.2038元，與1月2日的收盤價一樣。若與9月1日換匯高點0.2116元相較，以換新台幣5萬元來說，當時只能換到23萬6294日幣，現在可以換到24萬5338日幣，可以多換到9044日幣，省下1張東京迪士尼門票錢。

