日本國民民主黨確立「準執政黨」路線 黨魁玉木雄一郎喊4字慘遭炎上

日本國民民主黨近期在招牌政策「年收壁壘」修法上取得階段性成果，確立既非完全執政、也非純粹在野的「準執政黨」路線，儘管該黨已決定在2026年度預算案上與首相高市早苗領導的政府合作，雙方距離顯著拉近，但對於是否正式加入聯合政府，黨內仍充滿猶豫。

與此同時，黨代表玉木雄一郎因在達成協議後高喊「任務完成」，意外引發支持者強烈反彈，甚至被迫公開道歉。國民民主黨代表玉木雄一郎在23日的記者會上強調，與自民黨及公明黨的執政聯盟已建立一定程度的信賴關係，未來將擴大合作的廣度與深度。儘管執政黨在眾議院已恢復過半席次，但在參議院仍居少數，政權基礎難言穩固，國民民主黨視此為良機，計畫持續以「增加民眾實質手頭收入」為籌碼，向執政黨提出政策要求。

雖然執政黨內部因政策親和性高，期盼國民民主黨正式加入聯合內閣的呼聲極高，但玉木雄一郎目前仍堅持「就事論事」的立場，明確劃清界線。由於國民民主黨在參眾兩院僅有52席，與擁有近300席的自民黨實力懸殊，玉木擔憂一旦入閣將喪失談判籌碼，甚至被輿論視為「政權的附隨組織」而流失支持。

除了黨內的戰略考量，針對國民民主黨為何遲遲無法踏出「加入聯合內閣」的關鍵一步，法政大學研究所教授、現代政治分析專家白鳥浩提出了三大結構性因素。首先，國民民主黨最大的支持團體是「日本勞動組合總連合會（聯合）」，若立憲民主黨留在野黨，而國民民主黨加入執政黨，將導致「聯合」內部陷入分裂，這是「聯合」絕對無法認可的局面。

其次，回溯2020年舊立憲民主黨與舊國民民主黨的合併過程中，玉木等人正是為了與立憲民主黨分道揚鑣才選擇組黨，因此保持獨特站位是該黨維持存在感的關鍵。第三，在政策實現上，留在野黨反而擁有「自由度」，在當前執政黨淪為「少數執政」的局勢下，國民民主黨作為在野黨反而更容易交涉，且成果更易被歸功於自身。

然而，國民民主黨的策略並非一帆風順。首相高市早苗與玉木雄一郎於12月18日正式達成協議，同意將需繳納所得稅的「年收壁壘」門檻從103萬日圓提高至178萬日圓，玉木在記者會上高調宣稱「國民託付的任務已完成」，不料此發言在社群媒體上引發猛烈抨擊。

選舉顧問兼政治分析師大濱崎卓真指出，爭議引爆點在於該協議設有排富條款，年收超過665萬日圓的族群受惠有限，與選戰時支持者認知的「全民減稅」有極大落差。大濱崎分析，玉木的發言雖在履行政治協議的文脈上正確，但忽略了支持者的心理期待，導致核心支持者產生被背叛感，這顯示出該黨在預期管理上的嚴重失誤。面對批評，玉木隨後在YouTube頻道上致歉。

面對未來的路線選擇，國民民主黨顯得格外謹慎。黨內幹部特別提及轉向親執政黨立場的「日本維新會」目前在政策推動上陷入苦戰的現狀，並指出：「即便加入政權，恐怕也難以發揮影響力。」

此外，該黨最大支援團體日本勞動組合總連合會（聯合）亦維持反對入閣的立場。對此，玉木雄一郎主張「若不增加席次，由我們主導實現的政策將受到限制」，強調當前將優先擴大黨勢，同時摸索與執政黨的距離，並設定在下屆眾議院選舉中獲得能單獨提出內閣不信任決議案的51席以上為目標。幹部坦言，目前正處於摸索與執政黨新型態合作模式的階段，內心確實充滿掙扎。

