日本國民民主黨與自民黨稅改合作 向組成聯合政府邁進一步

日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎 圖：翻攝自玉木雄一郎的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本國民民主黨本週與自民黨就2026財年的稅制改革達​​成協議，讓最大在野勢力立憲民主黨黨魁野田佳彥痛罵國民民主黨「完全に与党」（根本就是執政黨）。無獨有偶，《日本經濟新聞》稍早也分析，國民民主黨朝向與自民黨合組聯合內閣更邁進一步。

國民民主黨黨首玉木雄一郎18日在國會會見了首相高市早苗。雙方就提高個人所得稅起徵點至178萬日圓等問題達成協議。他們也明確表示，2026財年預算案將「在本財年內盡快通過」。

三小時前，高市首相致電自民黨稅務委員會委員長小野寺五典，指示其接受國民民主黨的要求。 「我們不僅成功通過了稅收相關法案，還通過了2026財年預算，這意義重大。」

報導指出，高市早苗的背後有自民黨副總裁麻生太郎的謀略。自岸田文雄內閣以來，麻生太郎就與國民民主黨關係密切，並一直在探索與該黨組成聯合政府的可能性。自民黨內部，越來越多的人表示：「日本維新會正以眾議院席位減少為藉口退出聯合政府。僅僅依靠維新會是危險的。」

初始預算是政府年度的基本計劃。通常情況下，執政黨會支持預算，而反對黨則會反對。對國民民主黨而言，「支持」幾乎總是等同於採取類似執政黨的立場。

玉木向身邊的人強調了「信任與支持」這個概念。這通常被解讀為反對對內閣的不信任動議，支持預算，並對其他法案逐案處理。一位國民民主黨議員解釋說：「這與「閣外協力」（不入閣的聯合執政）並無二致。」

國民民主黨在2024年10月眾議院選舉和2025年7月參議院選舉中，透過呼籲將「年收入門檻」提高至178萬日元，取得了重大進展。這成為該黨的首要政策。

玉木雄一郎告訴記者：「人民賦予我們的使命已經完成。」

當記者問及是否有可能與高市內閣組成聯合政府時，玉木雄一郎並未排除這種可能性。 「信任關係得到了進一步鞏固。我們希望未來能進一步加強合作。」這番話被解讀為自民黨正進一步努力從以提案為主的在野黨轉型為執政黨。

玉木雄一郎19日解釋說，他將「繼續推進」有關收入門檻的改革。他主張在三年內對所得稅扣除制度進行根本改革，取消收入限制。他也提到將推出「稅收抵免與福利相結合」的方案，以扶持家庭。

關於稅收抵免與福利，自民黨、日本維新會、立憲民主黨和公明黨已經建立了一個框架，共同討論制度設計。這並非只有執政黨才能實現。

一位國民民主黨資深成員透露：「有些事我能利用我的身份去做，有些事如果我加入執政黨也能做。」

