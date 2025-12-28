日本國民民主黨「ゆ黨」定位取得成效 聯合執政前景仍不明朗

日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎 圖：翻攝自玉木雄一郎的X

[Newtalk新聞] 日本國民民主黨採取既不加入執政黨，也不強硬反對執政黨的「ゆ黨」路線。對此，該黨充滿信心，並對聯合執政保持距離。

日本稱執政黨為「与党」、在野黨為「野党」。在日語的五十音中，「野」是「や」而「与」是「よ」，在「や」和「よ」之間是「ゆ」。國民民主黨既不加入自民黨與公民黨的聯合執政，也不挺立憲民主黨結盟帶動政黨輪替的構想，非朝非野，也因此得到「ゆ党」的稱號。

日本《時事通訊社》報導，國民民主黨魁玉木雄一郎在記者會上強調，「我們已經建立了一定的信任。我們將擴大和深化合作，」他計劃在下個月召開的國會例會上加強與高市內閣的聯繫。

自民黨已重新掌握眾議院多數席位，但在參議院仍處於少數地位。政府基礎的不穩定性不容否認。國民民主黨將此視為機遇，並計劃繼續要求推行「提高民眾實際收入」的政策。

自民黨內部也有強烈的呼聲希望國民民主黨加入聯合政府。這是因為雙方在政策上高度契合，例如在積極的財政政策方面。

雖然玉木不否認這一點，但他仍然堅持個案處理的方式。對於政府提交的法案，他劃清界限，表示：「如果我們全面支持這些法案，那就相當於組建聯合政府。我們的立場與此不同。」

國民民主黨在眾議院和參議院共有52名議員，而自民黨則擁有近300名議員，兩者的影響力有顯著差距。因此，玉木擔心加入聯合政府會削弱他們的談判能力。如果被公眾視為「政府的輔助力量」，他們就有可能失去支持。

一位民主黨高層官員指出，鑑於目前執政黨日本維新黨在政策實施方面舉步維艱，「即使他們加入政府，也很難發揮影響力」。支持者聯盟也仍然反對。

玉木認為，「如果我們不增加席位，我們自主推行的政策就會受到限制。」目前，他們將優先考慮擴大本黨的影響力，同時探索與執政黨保持適當距離的方式。在下屆眾議院選舉中，他們的目標是贏得51個或更多席位，這將使他們能夠獨立地對內閣提出不信任動議。

一位民主黨高級官員透露了他們的擔憂：「我們目前正在探索與執政黨合作的新途徑。」

