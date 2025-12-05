日本國門丟台灣人臉！他酒醉機上鬧 被趕下機全員歡呼

台灣虎航IT207班機原定昨（4日）晚間7時40分要起飛從日本名古屋飛回台灣，不過卻傳出一名台灣籍男性旅客酒醉鬧事，讓班機延誤一個小時才正式起飛，從網上曝光的畫面可見，當這名男子遭趕下飛機後，機上所有人都在歡呼，因為他們總算可以回家了。

一名乘客鬧事，導致班機延誤。（圖／民眾提供）

回顧這起事件，當時台灣虎航IT207班機昨晚7時40分，原定要從日本名古屋起飛、晚間10時20分抵達台灣，不過在起飛前卻傳出有台灣籍旅客鬧事的情況，一度與機組人員及日本航警僵持不下，最終直接被趕下飛機，而從網上曝光的畫面可見，當他被押下飛機後，全機乘客都在歡呼，因為他們總算可以回家了，班機最終於8時28分起飛、10時56分降落台灣桃園機場。

這起事件發生當下，不少乘客都拿起手機錄影，隨即將影片丟上社交平台，引發不少迴響，對此，台灣虎航表示，該名國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語進行滋擾，行為包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等，當下由該航班機長按規定對該旅客簽發警告信函，後經客艙事務長對其宣讀警告信函，期制止不理性行為。惟該名旅客仍不願配合，最後由地勤人員代為通報日本中部名古屋機場航警並對該名旅客執行拒載程序，本次事件導致該航班延誤48分鐘。

台灣虎航表示，以「飛安第一」為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，對於本次事件亦肯定該班組員的表現及應對方式。

一名乘客鬧事，導致班機延誤。（圖／翻攝自google）

