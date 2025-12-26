日本國防預算裝備費翻倍 人事費僅增10%

日本防衛大臣小泉進次郎（左二） 圖：翻攝自日本防衛省•自衛隊的X

[Newtalk新聞] 日本內閣昨（26）日批准的2026財年預算提案中，國防開支略高於9兆日圓（約新台幣2.25兆元），較2022財年增加67%。《日經亞洲評論》（Nikkei Asia Review）指出，此次預算將使國防裝備翻倍，而人事費增幅則相對較小。

報導指出，2026財年將是目前國防建設計畫的第四個也是最後一個財年。該計畫的目標之一是將包括日本海上保全廳預算和基礎建設費用在內的國防相關支出佔國內生產毛額（GDP）的比例從1%提高到2%。

用於裝備採購、技術研發和設施維護的支出成長了110%。該支出佔國防總支出的比例將從30%上升至40%。裝備預算從2022財年的約8,000億日圓（約新台幣2,000億元）增加至2026財年的約1.7兆日圓（約新台幣3,400億元）。

採購裝備的類型將會有所變化。 2022財年預算主要用於購買F-35戰鬥機、升級03式地對空飛彈以及改裝驅逐艦使其能夠搭載戰鬥機。

2026財年預算將在此基礎上擴大採購範圍，用於採購更全面的裝備，以反擊敵國。超過9,700億日圓（約新台幣2944.8億元）的預算將主要用於升級12式地對艦飛彈，該飛彈能夠從敵方射程之外攻擊目標基地。

日本正大力投資國防，以因應類似目前在烏克蘭發生的現代戰爭。日本也將撥款2,800億日圓（約新台幣561.4億元）用於無人機，包括用於海岸防禦的無人機。此類無人機在阻止敵方進攻、最大限度減少部隊傷亡方面可能發揮決定性作用。

太空領域的重要性將日益凸顯。航空自衛隊將更名為日本航空宇宙自衛隊，新的正式名稱稍後確定。預算中包含約900億日圓（約新台幣225億元）用於購買用於情報和通訊的衛星。此外，還將部署地面設備，用於探測針對衛星的無線電干擾。

然而，日圓貶值和物價上漲意味著日本的消費能力將不如四年前。政府先前預估2022財年日圓兌美元匯率為108日圓，而2026財年則預估為149日圓。

購買美國戰鬥機的成本將受到最大影響。一架F-35A戰鬥機在2022財年的價格約為96億日元，而2026財年則高達187億日元。 F-35B（一種可在艦艇上短跑道起降的型號）的價格更是從128億日圓飆升至242億日圓。

報導指出，2026財年擬議預算要求進口裝備總支出增加至約1.1兆日圓，較四年前成長90%。若以美元計價，2026財年預算僅77億美元，增幅僅40%。然而，若要讓海外裝備採購額以美元計價成長90%，則國防開支以日圓計價幾乎需要增加兩倍。

國防科技發展日新月異。四年前，國防研究經費不到2,000億日圓（約新台幣400億元），但到2026財年，這一數字已增至約8,000億日圓（約新台幣1604億元）。這其中包括新型遠程飛彈的研發以及用於防禦無人機群攻擊的高功率微波設備的測試。

與自衛隊成員生活息息相關的人員和物資開支增長速度低於物資和技術研發開支。 2022財年，人員及物資開支約2.2兆日圓（約新台幣4400億元），預計2026財年將達到約2.4兆日圓（約新台幣元4800億元），增幅僅10%。

報導指出，日本自衛隊持續面臨人員短缺問題。截至2024財年末，人員配置率僅89.1%。政府已根據國家人事委員會的建議，透​​過提高薪資來改善自衛隊成員的處境。

