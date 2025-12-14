日本國防預算飆9兆日圓創新高！重點投入「長射程飛彈」要反擊敵方基地

日本政府針對2026年度中央政府總預算案中的防衛費編列方向展開最終協調，《共同社》報導，防衛費（含美軍整編相關經費）擬將提高至約9兆日圓（約新台幣1.81兆元），規模創下歷來新高。

此為日本政府推動「防衛力整備計畫」五年總額約43兆日圓的第4年，金額將超越2025年度當初預算約8兆7000億日圓。報導提到，多名政府相關人士於12日透露，防衛經費將重點投入作為「反擊能力」（即敵基地攻擊能力）核心的長射程飛彈，以及用於建構無人機多層沿岸防衛體系「SHIELD（盾牌）」的攻擊型無人機採購。

日本首相高市早苗已表明，將於2026年內提前修訂包含《防衛力整備計畫》在內的安全保障三大文件，不過2026年度防衛預算仍將依據現行整備計畫內容編列，相關預算案預計於本月下旬經內閣會議拍板定案。

在組織與戰力部署方面，日本政府規劃為強化太空領域作戰能力，新設「太空作戰集團（暫稱）」，並將現行航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，使自衛隊體系正式納入太空作戰概念。同時，位於沖繩那霸市的陸上自衛隊那霸駐屯地第15旅團，將升格為師團編制，以進一步強化日本西南諸島地區的防衛態勢。

報導提到，在武器裝備整備方面，政府計畫取得長射程飛彈之一、飛行速度超過音速5倍、被視為攔截困難的「極超音速誘導彈」，作為反擊能力的重要構成要素。

另一方面，美國國防部長赫格塞斯於6日發表演說時，要求日本等同盟國在未來數年內，將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）比5%的水準。該5%係指包含相關安全支出在內的整體基準，若以現行防衛費計算方式換算，約相當於GDP比3.5%。赫格塞斯並警告，未能履行安全責任的同盟國，將面臨嚴重後果。北大西洋公約組織（NATO）亦於今年6月提出，將現行防衛費標準訂為GDP比3.5%，另加上基礎建設等相關支出1.5%。

此外，針對中國海軍航空母艦「遼寧」艦載機在進行起降訓練期間，對日本自衛隊飛機實施雷達照射一事，中國軍方9日公布一段音訊資料，主張已事前通知日方相關訓練內容，並指稱自衛隊飛機在事前通知後進入訓練區域，接近中國軍機不足50公里，「自行進入雷達搜索範圍」。對此，日本防衛大臣小泉進次郎於10日記者會上再次強調，中方並未事前發布訓練時間與地點的航空情報（NOTAM）或航行警報，並表示即使未事前通報，日本自衛隊採取防範領空侵犯的應對措施，仍屬正當行為。日本防衛省也說明，並未對中方的任何聯絡表示同意。

美國國務院發言人則就雷達照射事件表示，中國的相關行為無助於區域和平與穩定。自民黨前外務大臣河野太郎於14日在參與《富士電視台》節目時發表看法。河野太郎指出，中方所稱的「事前通報」，在國際軍事運作的常識下，並不足以構成正式的事前通知，除了俄羅斯與北韓外，多數國家軍方相關人士皆認為，那樣的作法不能被視為真正的事前通報。

