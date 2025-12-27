日本國防預算1.8兆台幣創新高 中方跳腳批軍國主義死灰復燃

日本高市內閣26號通過2026年財政預算，當中國防預算高達9兆日圓，約台幣1.8兆，創下歷史新高。日本大舉增加國防預算，除了強化軍備，牽制中國的意味相當濃厚，中方痛批日本企圖讓軍國主義死灰復燃。

牽制中國 日本國防預算1.8兆台幣創新高

高市內閣通過明年財政預算高達122兆日幣，當中國防預算飆破9兆日圓，將大量購買無人機，並強化防衛與反擊能力。

日本防衛大臣小泉進次郎指出，「這份預算僅代表守護日本的最低需求，面對戰後最嚴峻、最複雜的安全環境，日本要全面履行防衛責任。」

對此，中國重砲回擊，痛批日本企圖讓軍國主義死灰復燃。中國外交部發言人林劍表示，日本正在背離一貫標榜的走和平發展道路，在危險的方向上越走越遠。

日防衛預算創新高 專家：滿足川普政府要求

專家分析，高市內閣提高防衛支出，將可滿足川普政府的要求。《美聯社》記者山口真理表示，高市曾承諾達成國防支出占GDP2%的目標，在2026年3月達成，並加速修訂現行的安全與防衛政策，以進一步強化日本的軍事力量。

同時也有學者指出，日本正在走一步險棋。軍事分析家小西誠認為，現在日本正以驚人的速度推進軍國主義，過去日本曾明確拒絕核武器，但現在邏輯已轉變為「討論、接受、最終走向核武化」，日本目前正沿著這條道路前進。

高市日前的台灣有事論讓中國跳腳，再加上日方有意修改無核三原則，如今防衛預算達到巔峰，中日之間的關係越來越緊張。

