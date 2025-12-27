日本國防預算1.8兆台幣創新高 媒體人：對台灣不是好事

日本2026財年預算案規模達到破紀錄的122.3兆日圓，其中國防預算約9.04兆日圓，約台幣1.8兆。媒體人謝寒冰認為，如果日本拉高國防預算，跟周邊國家產生軍事衝突，這對台灣絕對不會是一件好事。

謝寒冰27日在政論節目《新聞大白話》中表示，日本是二戰戰敗國，有必要把軍事預算拉到如此之高，到底是想對付誰？日本是要對付南韓，還是要對付中國大陸，還是要對付俄羅斯？日本把軍費拉高，一定會造成周邊國家的注目。也許對台灣來講，總統賴清德他們可能會認為日本把軍事預算拉高是好處，可是他不這麼認為，因為當日本把軍事預算拉高，那就表示周邊衝突 的可能性會提高，對台灣怎麼會是好事。

廣告 廣告

謝寒冰接著表示，不要以為日本提高軍事預算，是為了台灣，人家是為了自己。如果日本真的跟周邊國家產生軍事衝突，對台灣絕對不會是一件好事。中國大陸、俄羅斯都表態了，可是日本首相高市早苗不會縮回去。

謝寒冰認為，高市早苗現在心裡頭也有數，在她任期之內，她跟中國大陸的關係，是不會好的。所以既然不會好，也不用太過讓步，該怎麼做還是怎麼做，所以她在軍事上一定會呈現一個大幅擴張的態勢。她可能認為，至少這樣子，可以讓她跟美國之間的關係比較好。這是高市的想法。高市本來就希望日本能夠朝向軍隊正常化發展，甚至到最後是國家正常化，當然她的目標能不能達成，也要看美國的態度，因為日本是一個被美國控制的國家。

謝寒冰指出，高市早苗現在雖然看起來好像在挑戰非核三原則上面退縮了，但是這就代表她從此以後不碰這件事嗎？他認為不是。謝寒冰推測，高市會繼續去挑戰，只是要再找下一個更佳的時機，所以日本接下來恐怕很多災難就會開始。

【看原文連結】