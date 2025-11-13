日本在美啟動首度無人機實戰攔截 專家警告：恐導致「防禦性破產」

日本陸上自衛隊於美國華盛頓州亞基馬訓練中心首度進行實戰化無人機攔截訓練。 圖：翻攝自《環球網》

[Newtalk新聞] 《環球網》報導，日本陸上自衛隊為打造低成本且可持續的反無人機系統，於美國華盛頓州亞基馬訓練中心，首度進行實戰化無人機攔截訓練。此項代號「驚雷行動」的日美聯合訓練自 10 月 27 日至 11 月 12 日舉行，約 440 名自衛隊員與 500 名美軍參與，模擬敵方以無人機攻擊或偵察日本等情境。軍事專家邵永靈分析指出，日本現有反導體系在應對無人機時存在攔截成本過高、數量龐大等短板，恐面臨「防禦性破產」風險。

報導指出，日本雖已建構由「標準 -3」「愛國者 -3」等美製裝備組成的反導體系，但在應對低成本、大規模的無人機威脅時顯得力不從心。邵永靈舉例，正如美國在紅海地區以價值數百萬美元的攔截導彈對付僅數千美元的無人機，此種高耗低效模式難以持續，為此，日本在 2022 年《防衛力整備計畫》中明確提出，將儘快獲取並部署可有效應對無人機集群攻擊的技術，研究重點包括高功率鐳射與微波武器。

邵永靈進一步說明，微波武器與雷射武器各具優勢，雷射武器運行成本低，依靠電能驅動，單次發射成本僅數元，遠低於傳統彈藥；微波武器則擅長對無人機集群實施干擾，可實現批量致癱。

日本 10 千瓦級高功率激光電子戰車。 圖：翻攝自《環球網》

目前，日本已部署 10 千瓦級車載鐳射反無人機系統，射程約 1200 米，同時研發出一款 100 千瓦級鐳射武器原型機，反制遠端攻擊型無人機效能更強，但尚未進入實戰部署階段。此外，日本也在探索運用微波武器干擾來襲無人機，不過該武器射程較短，僅適用於末端防禦場景。

日本三菱重工研發的激光武器系統。 圖：翻攝自《環球網》

邵永靈指出，當前日本正加速構建「攻防兼備」的軍事體系，其大力發展無人機防禦技術，必將刺激無人機進攻技術升級，極易在東北亞地區引發無人機攻防競賽。她強調，作為二戰戰敗國，日本始終未能徹底承認其戰爭罪行，也未進行深刻反省，軍國主義思想仍有殘留。在當前日本軍事力量持續增強，並致力於構建「攻防兼備」軍事體系的背景下，東北亞各國需提高警惕，密切關注相關動向。

