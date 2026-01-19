日本在野新黨公布基本政策 堅持非核三原則

（中央社東京19日綜合外電報導）日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨今天公布兩黨共組新政黨「中道改革聯合」以5大重點構成的基本政策，內容觸及國防、外交、經濟與能源等政策，同時堅持「非核三原則」。

日本富士新聞網（FNN）、「產經新聞」、共同社等日媒報導，立憲民主黨政務調查會長本庄知史與公明黨政調會長岡本三成，下午連袂在記者會發布「中道改革聯合」（日文：中道改革連合，簡稱「中道」）基本政策，核心是以「生活者優先」的中道改革。

廣告 廣告

「第一重點」為「邁向促進永續經濟成長的政策」，提出包括「打造不限於增加可支配收入的經濟結構」、「矯正過度的日圓貶值，以及下調食品、能源等生活必需品價格」等措施。

能源政策方面，除主張「最大限度活用再生能源」，也提出未來的目標是不再依賴核能發電，對於「已確實確認安全性、具備實效性避難計畫，且取得地方同意的核電廠」，將同意「重新啟動」。

這部分並未明確寫入立憲民主黨所主張的「核電歸零」。

「第二重點」為「建立讓現役世代也能安心的新型社會保障模式」，其中列舉公明黨長期主張的政策，包括「透過成立政府背景的基金及活用各類基金以確保財源，並實現食品消費稅歸零與降低社會保險費等負擔」，以及為減輕中低所得者負擔、矯正貧富差距，及早導入相關稅額扣抵制度。

「第三重點」則是「實現擴大選擇與可能性的包容性社會」，提出擴大教育免費化並提升教育品質，以及實施「選擇性夫婦不同姓制度」，開放夫妻婚後能選擇不同姓氏。

「第四重點」則提到「務實的外交與防衛政策」，主張在憲法規定的專守防衛內，強化日美同盟為主的嚇阻力與因應能力，同時堅持基於法治等普遍價值與原則的國際秩序。

對中國的政策則主張「以堅決態度因應對於中國的憂慮事項，以及構築兼顧國家利益與中長期觀點的戰略互惠關係」。

關於憲法，則「堅持立憲主義與憲法基本原理，在保障國民權利與自衛隊在憲法上的定位等議題上，會透過國會討論，深化負責任的修憲討論」。

「第五重點」則定為「日常政治改革與選舉制度改革」，希望「強化收受企業與團體捐款的限制規範」，以及「改革選舉以確實反映民意」等內容。

共同社報導，「中道」的基本政策也主張「在存亡危機事態（存立危機事態）的狀況下，為了保衛日本而行使自衛權合乎憲法」。

另外，「中道」的基本政策也堅持「非核三原則」。「非核三原則」是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，日本現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

高市早苗在就任日相前，曾表示有意修改「非核三原則」之中，「不引進」的部分。她就任首相之後，先前在國會被問及欲修改安保相關3文件時，並未正面回應是否會持續「堅持非核三原則」的表述。

共同社分析，這項政策是意識到高市政府不排除修改「非核三原則」的可能。（編譯：楊惟敬）1150119