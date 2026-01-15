日本在野立憲民主黨與公明黨將組建新黨 標榜「中道」備戰眾院大選

日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥與原本「前執政聯盟」的公明黨代表齊藤鐵夫今（15）日在國會內舉行會談，雙方達成合意，將針對即將到來的眾議院選舉組建新黨。由於日本首相高市早苗已向執政黨傳達，有意在23日召集的通常國會早期解散眾議院，目前日程以「27日公示、2月8日投開票」為主軸進行檢討。在預期面臨短期決戰的情況下，兩黨標榜「中道」勢力結集，旨在成為與執政黨對抗的核心軸心。

針對新黨運作模式，兩黨構想原政黨不解散，而是由眾議院議員先行退黨，再加入新黨的形式。在選戰策略方面，目前浮現的方案為比例代表名單中優先優遇公明黨候選人，列為上位；小選舉區部分公明黨則不提名候選人，轉而全面支援立憲民主黨候選人。此舉預料將對過去長期依賴公明黨支援的自民黨候選人造成重大打擊。

廣告 廣告

公明黨於15日上午的中央幹事會中，決定將與立憲民主黨的合作事宜全權委任給黨代表處理；立憲民主黨亦於同日下午在國會內召開兩院議員懇談會及總會，向所屬議員傳達針對眾院選的應對方針。野田佳彥15日上午在千葉縣習志野市面對媒體團時表示，結集能務實提升生活水準政策的中道勢力至關重要，希望能與公明黨建立結集軸心，創造政治浪潮。

然而，此一結盟動作在立憲民主黨內引發強烈反彈。立憲民主黨眾議員原口一博透露，已接獲來自事務方的通知，要求在20日前提出退黨申請，並申請加入「中道某某黨」，若無法接受則以無所屬身分參選。原口一博痛批，若兩院議員總會一項決議就能剝奪黨員資格，沒有人會想加入這種政黨。

原口一博指出，若依據傳聞中的協議，比例代表名單第一位全數禮讓給公明黨，立憲民主黨將淪為公明黨的救濟機關。他分析，以目前立憲的支持率，各區塊僅能勉強確保2席，這意味著「比例復活」的名額實質消滅，除了在小選舉區有實力勝出的議員外，依賴惜敗率復活的中堅與年輕議員將面臨全員落選的風險。原口更直言，捨棄「立憲」招牌將導致自由派票源流失，保守票也拿不到，僅剩公明黨日漸萎縮的組織票，這不僅是新進黨自我毀滅的惡夢重演，更是簽下「比例第一位全數奉送」的奴隸契約，讓政黨淪為公明黨的下包商。

根據日媒報導，立憲民主黨與公明黨目前正朝向將新黨黨名定為「中道改革」的方向進行調整。立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫於15日下午舉行會談，預計將針對組建新黨一事達成合意。雙方目標為結集中道勢力，以對抗保守色彩濃厚的高市早苗政權。



更多風傳媒報導

