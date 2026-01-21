日本地位不保？妹子曝「這1國」成旅遊新寵 眾人嗨喊CP值高：回味無窮

生活中心／王文承報導

一名女子分享，自己近年卻對越南旅遊「玩上癮」。（圖／資料照）

近年來台灣民眾熱衷出國旅遊，提到最受歡迎的目的地，許多人第一個想到的便是日本。不過，一名女子分享，自己近年卻對越南旅遊「玩上癮」，直呼「越南到底有什麼魔力，去了還想再去」，貼文曝光後，掀起網友熱議。

日本地位不保？她曝這1國成旅遊新寵



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，她前年與男友及男友的朋友一同前往富國島旅遊，去年則再度和男友造訪峴港與胡志明市，每一趟旅程都留下深刻印象，直呼「越南到底有什麼魔力。她透露，每次回台後都忍不住大力推薦身邊親友前往越南旅遊，甚至現在查看機票時，第一個搜尋的目的地也總是越南。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛留言表示，「真的！越南有毒，一去就回不去了，陽光、步調、美食、價格都讓人超放鬆」、「說真的，去泰國的遊客越來越多被越南搶走了」、「剛從胡志明回來，真的還想再去」、「去過越南的人幾乎都會一去再去，CP值高到誇張，食物好吃、住宿又便宜」、「前陣子去越南，直接愛上」、「物價甜、人也友善，飲食接受度高，我也很喜歡越南」。

不過，也有部分網友持不同看法，「我去了三次，反而越來越不想再去」、「越南需要辦簽證，費用累積下來其實不便宜，反而泰國、菲律賓免簽證更划算」、「人生第一次出國就選越南，結果超後悔，嚇到之後完全不敢再去，可能是去錯地方」。

