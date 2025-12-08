日本地方政府推「滷肉飯靴」！ 故鄉稅回禮震驚台人

日本埼玉縣所澤市今年推出的「故鄉稅」回禮是滷肉飯靴。（圖／翻攝自日本故鄉稅網站「Furunavi」）

日本政府為了振興地方經濟，自2008年起推出「故鄉稅」（ふるさと納税）制度，納稅人每年可以透過捐款給各地方政府來抵稅，地方政府則會提供特產當回禮答謝，解決城鄉資源差異，盼能活化偏遠鄉鎮的經濟。近日因埼玉縣所澤市的一款故鄉稅禮品，讓眾多民眾感到震驚，因為這是一雙外型相當奇特的「滷肉飯靴子」。

日本今年最受矚目、在網路上備受熱議的「故鄉稅」回禮品，就是由埼玉縣所澤市與埼玉食品模型公司「食品サンプルの畑中（FAKE FOOD HATANAKA）」合作打造的「滷肉飯靴子」。

廣告 廣告

根據官網介紹，這款以滷肉飯為主題的靴子，上面配有滷肉塊、青菜、白飯和半熟蛋，更逼真地還原了滷肉的光澤和八角的香氣，而滷肉飯是台灣的代表性料理。食品模型的技術源於日本，是值得向世界誇耀的日本文化之一，業者不僅重視品質，也追求創意，製作出各種不同的物品。

此外，這款滷肉飯靴子還可以｢客製化」，可製作「22.5cm」至「28.0cm」的尺寸，並特別提醒，雖然靴子本體十分堅固，但其表面設計不如內部耐用，且此商品為定製商品，製作和配送大約需要2個月的時間。

依照故鄉稅制度以及這款鞋子的定額，只要設籍於當地且居住外地的民眾，捐贈11.8萬日圓（約新台幣2.4萬元）就能獲得這一雙靴子；捐款金額預計年底將會增加，回禮亦可能發送完畢。

這款鞋子曝光後，引發台日網友討論，在社群平台X（前Twitter）上紛紛高喊「這真的不是AI嗎」、「穿上它會有滷肉飯香味嗎」、「這是什麼神秘時尚」、「太衝擊了」；另有台灣民眾看完後直呼，「可以理解義大利人看到鳳梨披薩的感受了」。

日本埼玉縣所澤市今年推出的「故鄉稅」回禮是滷肉飯靴。（圖／翻攝自日本故鄉稅網站「Furunavi」）

日本埼玉縣所澤市今年推出的「故鄉稅」回禮是滷肉飯靴。（圖／翻攝自日本故鄉稅網站「Furunavi」）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／韓援三本柱確定只剩「她」 廉世彬陷性騷擾風波仍續留樂天女孩

賴瑞隆兒涉校園霸凌 受害童家長爆賴妻「姿態高」：言詞滿是優越感

女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲