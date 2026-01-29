日本地鐵太複雜 林氏璧曝1招：不用搞懂也能搭

日本地鐵路線又多又複雜，對不少自由行遊客來說是一大挑戰，近日有網友拍下日本地鐵的地圖，崩潰說有沒有人能一次就搞懂，結果釣來日本旅遊達人林氏璧留言，稱根本不用搞懂，只要打開Google地圖查一下路線就好，既簡單又方便，讓其他網友全笑翻。

一名網友近日在Threads貼出日本地鐵的路線圖，只見地圖上被五顏六色的路線填滿，加上車站名稱全都擠在小小的路線圖上，讓人看得眼花撩亂，讓原PO忍不住詢問「到底有沒有人第一次就能搞懂這東西？」

文章上線後引起討論，不少人說「去好幾次還是看不懂」、「我都用APP，日本地鐵真的超複雜」、「不只路線問題，還有不同公司營運的線路，光是淺草站就有好幾個不同的入口，害我一直走錯」、「一堆日本人也搞不清楚啊，轉車真的都要花很多時間研究」、「人生中最複雜的路線，第一次看到真的會發瘋」。

不過林氏璧指出，不論日本地鐵複不複雜，其實根本不用想把它看懂，因為只要在Google地圖上輸入起訖站，電腦就會自動計算出最簡單的搭車方式，讓網友笑說「正解，我看很多日本人也是用地圖算」、「科技真的讓生活變很方便，謝謝Google地圖」、「我都直接開地圖搜目的地，無腦跟著走就好」。

