日本地震前兆？北海道沙灘「2000條沙丁魚擱淺」驚人畫面曝

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，北海道、岩手、宮城等地均感受到明顯搖晃。而就在同日早上，北海道一處海灘突然出現逾2000條沙丁魚遭海浪沖上岸的罕見景象，影像曝光後在社群平台瘋傳，更因地震發生的時間高度接近，引發網友猜測「這是不是地震前兆」。

一名日本網友「かずひろ」8日上午在X貼出一段影片，可見一大批沙丁魚擱淺在整片海灘，密度高到「想撿多少就撿多少」，還半開玩笑寫道：「現在沙丁魚多少錢？」引來網路熱烈討論。

後來他向家人及父親確認，發現這次擱淺事件約有2000條沙丁魚被沖上岸，雖然多數已死亡，但外觀仍十分肥美。一家人最後只取走足以裝滿水桶的份量，準備拿來製成魚乾與煮食。

他接受日媒訪問時透露，這並非首次在當地看到沙丁魚集體擱淺，每回都與海豚活動有關，「漁民們都說，原因似乎是沙丁魚被海豚追趕而游錯方向。」

不過，由於同一天深夜青森外海隨即發生7.5強震，不少網友仍聯想到地震前兆，留言區出現大量討論，「會不會是地震的徵兆？」「日本人一直認為大地震前會有前兆。」「這畫面太巧合。」引發更大關注。

儘管網路議論不斷，但「かずひろ」本人態度相對冷靜，他表示家中建築沒有受地震影響，因此也無法判斷兩者是否有關聯。

《ENCOUNT》報導指出，目前尚無科學證據能證明海洋生物行為與地震之間具有因果關係，但因事件發生時間接近重大地震，仍讓不少人聯想到地震預兆的說法。

