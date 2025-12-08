日本地震規模上修至7.6 北海道、青森、岩手3公尺海嘯警報

日本青森縣東方近海在當地時間今（8）日晚間11時15分發生地震，日本氣象廳原本發布的地震規模為7.2，之後上修至7.6，觀測最大震度6級。日本氣象廳也立刻針對北海道、青森縣、岩手縣發布海嘯警報，最大波高預計有3公尺。

日本青森縣東方近海發生規模7.6地震。（圖／日本氣象廳官網）

根據日本氣象廳公布的資料顯示，震源位於青森縣東方近海、距離八戶市東北東約80公里處，地震規模達 7.2，之後上修至7.6，震源深度約50公里，其中青森縣最大震度為6強，北海道有5強和5弱的震度。

