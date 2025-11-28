日本城鄉廢棄鐵道轉型 多元特色觀光成另類景點
日本的鐵路交通相當發達，但城鄉有不少因為老舊、又或者遭逢天災而損毀、停止運作的鐵道跟車站，經過在地人重整、轉型成特色旅遊景點，意外吸引不少遊客上門。
宮崎縣高千穗町一段老舊鐵道，最近成為全台、甚至全球旅客熱議的觀光亮點。這條已停止營運的路線，如今以觀光列車重新上路，兩節車廂共可載六十名乘客。遊客前來，就是為了搭乘時速僅十五公里的露天小火車，沿途放慢速度、欣賞未受破壞的自然景色。報導指出，去年共有超過十三萬名旅客造訪，創下歷史新高。
高千穗鐵道擁有超過五十年歷史，過去是當地居民日常往返的重要交通工具。然而，2005 年遭逢強烈颱風侵襲，路線嚴重損毀。因修復經費過於龐大，鐵道公司最終決定廢線。在地居民與鐵道公司員工不願讓這段歷史就此消失，決定攜手整修周邊設施，並改造成旅遊路線，意外帶來巨大人氣。
整趟旅程的重點，是火車會停靠在一座離地超過一百公尺的鐵橋上。遊客能在此一覽壯闊的大自然景致。駕駛還會拿出吹泡泡機，讓滿天泡泡飄散在山谷之中，許多人形容這段景色「像踏進童話世界」，成為大家最難忘的畫面。
社群平台的廣泛分享，讓高千穗鐵道一躍成為夢幻寫真熱點，不少外國遊客專程飛來，只為親眼目睹這段廢線的魅力。
鐵道旅遊公司負責人表示：「我們希望把鐵道打造成能讓人們交流互動的環境。現在正是紅葉季節，非常歡迎大家前來感受季節轉換的美。」
鏡頭轉到福岡。添田町一段廢棄鐵道與舊車站周邊，如今搖身成為野外活動場地。一群遊客全副武裝，走在鐵軌上，準備挑戰高空滑索。
這裡之所以成為新景點，源於八年前的一場豪雨。災害導致鐵路無法再營運，地方政府收購土地之後，決定將廢線改建為戶外運動園區，讓親子也能在這裡體驗大自然。
一名遊客邊拍照邊笑說：「能站在鐵道上拍照，真的很難得。」
鐵道旅遊公司人員則說：「我們把廢棄車站、荒廢森林等空間結合，轉型為多功能場域。這正是添田町樂見的發展方向。」
日本各地城鄉正努力尋找方法，將廢棄鐵道與老舊設施轉型為新的旅遊資源。無論是觀光小火車、戶外探險基地，或是特色休憩空間，這些轉型都不只吸引更多人潮，也為地方帶來就業機會與觀光收入，讓本來沈寂的城鎮重新找回活力。
