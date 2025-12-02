日本執政聯盟拚國會改革「大砍眾議院席次」 自民黨內部爆反彈：太粗暴

日本執政黨自民黨與執政聯盟的日本維新會，近日就眾議院席次改革達成重大共識。雙方1日在首相高市早苗、維新黨代表吉村洋文出席的幹部會議中，確認將共同提出削減眾院議員1成席次的法案，且削減範圍將不只限比例代表，也包括小選區，意味將以「小選區25席、比例20席」作為改革基準。

自民黨幹事長鈴木俊一會後指出，兩黨已同意在本會期提出相關修法並促成通過，且為確保改革具有實效，法案將明訂，若在施行後1年內，朝野協商未能就新的席次劃分達成結論，將自動啟動小選區減25席、比例減20席的機制。鈴木強調，這是綜合在野黨意見後做出的調整，希望能促成更廣泛支持。

廣告 廣告

吉村洋文表示，此次能在高市首相親自出席下達成協議「意義重大」，並重申1年內會進行完整協商，但若無法達成共識，就會依約自動削減席次。他強調，維新當初主張比例代表單獨減席，但最終接受與小選區合併計算，目的就是推動制度改革往前走。

然而，自民黨內部對此反彈聲浪不小。前首相石破茂內閣、前外務大臣岩屋毅批評，法案寫入「自動減席」條款過於粗暴，且「國會議員的選舉制度與席次，屬國家根本制度，不能只靠與黨之間協商就強行推動」，認為執政黨必須展現更高程度的公開討論姿態。

​岩屋毅直言，「這項規定應該被刪除」，並強調選舉制度的改動牽涉主權者國民的權利，應是全體朝野政黨共同商議的議題，而非由執政黨單方面主導。

日媒《朝日電視台》報導，儘管黨內仍有異聲，自民黨執行部依舊規劃最早在5日與維新共同提出法案，並在3日再度召開會議，爭取黨內授權。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

