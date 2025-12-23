日本執政黨議員相繼訪台、與中國的交流停滯不前 日媒：已難以平衡兩岸

日本國會議員在中國大陸和台灣之間的外交活躍度，開始出現明顯差距。日本執政黨自民黨所屬的國會議員，近期頻繁訪問台灣，而與中國大陸的交流則呈現停滯不前的狀態。而隨著中國政府對日本首相高市早苗的國會答辯的對抗愈發強硬，補充政府間外交關係的中日議員外交，也越來越難以取得平衡。

日本國會議員接連訪台

日本經濟新聞報導，從12月21日起開始訪問台灣的日本自民黨代理幹事長萩生田光一，12月22日與總統賴清德進行了1個小時左右的會談。萩生田光一表示：「台灣是與日本共用普世價值、擁有緊密經濟關係和人際交流的重要夥伴，是朋友」。

此外，日本前法務相鈴木馨祐，以及前首相輔佐官長島昭久等人，也於22日開始在台灣逗留，近期則還有其他自民黨議員計劃訪問台灣。

日本與台灣之間沒有政府間的正式外交渠道，但日本國會內的超黨派團體「日華議員懇談會」和自民黨青年局，則作為橋樑，與台灣建立了相當的關係。

日本前首相安倍晉三與時任內閣官房副長官、現為自民黨代理幹事長的萩生田光一。（資料照，翻攝萩生田光一官網）

高市早苗是親台派政權？

報導稱， 高市早苗政權的特點是親台派眾多。台灣的外交部門則表示，預計在今年底、明年年初期間，將有約30名日本國會議員訪問台灣。

「日華議員懇談會」的幹部，包括自民黨選舉對策委員會會長古屋圭司、日本自民黨幹事長萩生田光一、日本官房長官木原稔等。日本首相高市早苗本人，也曾在今年4月，帶著當時的日本地方創生相黃川田仁志、當時的官房副長官尾崎正直和佐藤啟訪問了台灣。

而「日華議員懇談會」會長古屋圭司，也於今年10月在雙十節期間與賴清德進行了會面。

報導認為，現在日本與台灣的關係良好，而與中國大陸的關係的未來卻不明朗。

中日關係仍處在陰影當中

日本首相高市早苗10月在南韓慶州與中國國家主席習近平進行了首次會談。雖然確認了推動「戰略互惠關係」，但因11月的「台灣有事」國會答辯，局勢急轉直下。

高市早苗在眾議院預算委員會上關於「台灣有事」，答辯稱：「可能會觸發日本存亡危機事態」。中國政府對此表示反對，並呼籲謹慎赴日旅行等，加強了經濟施壓。

高市早苗在12月17日的記者會上重申：「關於日本存亡危機事態的答辯並未改變日本政府原來的立場」。她還表示：「包括首腦層面在內，對日中之前所有層面進行各種對話持開放態度」。

中日關係的惡化也給國會議員外交蒙上陰影。日本國會方面，與中國的主要的溝通渠道，是超黨派的「日中友好議員聯盟」。擔任事務局長的前經濟産業相小淵優子等人，正尋找改善中日關係的契機，12月上旬在東京與中國駐日大使吳江浩會面。

2025年10月31日，出席APEC峰會的中國國家主席習近平與日本首相高市早苗會晤。（美聯社）

日本逐漸失去對中交流管道

報導稱，儘管如此，日中友好議員聯盟2025年內訪問中國依然困難。該聯盟一位高層人士表示：「日中間的對話恐怕一時之間無法實現」。

目前，日中友好議員聯盟的會長，是曾在石破茂政權中擔任自民黨黨幹事長的森山裕。森山裕曾在今年1月訪問北京，與中國總理李強會面，並轉交了時任日本首相石破茂的親筆信。今年4月他再次訪問中國，與中共中央政治局常委趙樂際進行了會談。

但如今，森山裕已成為「非主流派」。而在歷史上一直重視與中國關係的公明黨，與自民黨解除了聯合執政。分析認為，森山裕過去在中國恢復進口日本水産品和牛肉的談判中，曾發揮一定的作用，但有觀點認為這些渠道也在逐漸變窄。



