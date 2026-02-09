日本埼玉縣議會拜會臺南市府會 交流熱絡期許深化台日下一世代情誼

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟會長鈴木正人議員率團至臺南市議會拜訪，副議長林志展代表接待，雙方互動熱絡，交流氣氛融洽。（記者李嘉祥攝）

日本埼玉縣議會「日台友好議員聯盟」會長鈴木正人議員9日率梅澤佳一、新井豪、保谷武等議員一行人至臺南市政府與市議會拜訪，分由市長黃偉哲、副議長林志展代表接待，雙方討論政府數位化、防災對策及未來台日城市交流等議題，互動熱絡，交流氣氛融洽。

鈴木正人團長於拜訪市議會表示，他高度認同地方議會間交流的重要性，並期盼埼玉縣議會與臺灣、臺南之間的往來能更加密切，也希望藉由此次拜會，進一步強化台日下一世代的交流。

林志展副議長強調，地方議會是民主最貼近人民的力量，也是深化國際交流的重要橋梁，感謝埼玉縣議會日台友好議員聯盟長期支持台日友好、積極推動議會外交，也期待透過交流讓雙方分享城市治理經驗、深化合作，讓台日友誼持續向前。

黃偉哲市長則是先祝賀日本眾議院選舉在大雪中順利完成，並感謝日本政府及埼玉縣議會日台友好議員聯盟長期對台灣的支持，去年2月臺南市與埼玉縣本庄市締結友誼市，為雙方交流合作奠定穩固基礎，也邀請埼玉縣前來參加6月臺南國際芒果節及11月大臺南國際旅展、邀當地學生來臺南修學旅行，促進雙方物產、觀光、教育等領域的交流，也期待未來能與埼玉縣持續交流、互相學習，為兩地民眾帶來更多實質合作成果。

鈴木正人會長說，2016年地震時曾到臺南慰問捐款，此行則代表埼玉縣議會日台友好議員聯盟前來拜會；埼玉縣議會85名議員中有53名加入此聯盟，重視台日友好關係，加上臺南市與埼玉縣本庄市締結為友誼市，期待未來能持續促進埼玉縣與臺南市間的友好交流，深化雙方情誼。