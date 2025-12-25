日本外務省公開1994年外交文件！解密中國為阻李登輝訪日 用這招威脅

已故前總統李登輝。 圖：李登輝辦公室提供

[Newtalk新聞] 日本外務省24日公布1994年的外交文件，記載時任日相細川護熙訪中前，慎重準備台灣議題，文件內容中記述，當年中國政府對日本政府施壓，威脅若讓時任台灣總統李登輝訪問日本，「一定會出大事」。

根據共同社與產經新聞報導，日本外務省公布的文件達17冊，超過6800頁，主要是1994年的細川護熙內閣與村山富市內閣時期的記錄。其中，時任首相細川訪美的檔案顯示，推進核開發計畫的朝鮮局勢成了日美首腦會談的主要議題。此外的檔案還包括：時任副首相兼外相羽田孜訪中時，中方強烈表示不允許日本與台灣之間政要往來的情況記錄、以及日美全面經濟磋商、七國集團首腦會議。

報導提到，1994 年（平成 6 年）外交文件顯示，針對時任台灣總統李登輝希望出席母校京都大學校友會一事，中國政府曾向日本政府施壓，聲稱若其訪日成真「將會發生嚴重的大事」。現今中國正對首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢表示反彈，而這份文件再次凸顯了中國對日台關係升溫長期保持高度警戒的姿態。

文件指，1994 年 3 月，時任日本駐中大使國廣道彥為了協調首相細川護熙訪中行程，與中國外交部副部長唐家璇會面。席間唐家璇表示：「如果李登輝為了參加京都大學同窓會（校友會）而訪問日本，將會發生嚴重的大事。」

產經新聞指出，李登輝在 90 年代為了帶領台灣突破國際孤立，積極展開以度假為名的「度假外交」。此外，當時參與細川政權聯合執政的「新生黨」國會議員們正致力於強化與台灣的關係，這引發了中方高度警戒。最終李登輝的訪日計畫未能實現。而唐家璇隨後晉升為中國外交部長。

外交文件進一步紀錄，在此之前的 1994 年 1 月，時任日本外相羽田孜訪問中國並與中國副總理兼外長錢其琛舉行會談。錢其琛當時針對日台高層往來表達強烈牽制，稱之為「不可容許」。

中方在訪中行程前夕便不斷遊說日方，要求羽田外相在會談中重申日本對台立場，並要求「若能在本次訪中之際（由羽田）重複闡述日方的原則性立場，對推動日中關係具有重大意義。」

根據 1972 年（昭和 47 年）的《日中共同聲明》，日本政府對於中國主張台灣是「領土不可分割的一部分」表示「充分理解並尊重」。

羽田孜在與錢其琛會談時，僅保守地表示：「日本秉持遵守《共同聲明》的基本原則，日台關係將始終維持在非政府間的事務性關係。」

