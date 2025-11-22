日本外務省史料 李登輝於1985年與日交流協會機密會談這件事

1985年與日交流協會所長機密會談 李登輝：改善兩岸關係與打破外交孤立 兩者應當能並行不悖。曾薏蘋攝

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員兼胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭今在「2025年李登輝紀念學術討論會」披露一份日本外務省外交史料表示，當年蔣經國堅持不與北京有任何接觸時，李登輝已有不同見解，1985年李與日本交流協會台北事務所所長原富士男私下晤談場合已認定，「改善兩岸關係」，與打破外交孤立，重新取得中華民國外部正當性，兩者應當能並行不悖。

林孝庭今披露日本外務省外交史料館，「台灣內政」、「戰後外交紀錄」指出，一九八五年七月中旬，在一次與日本交流協會台北事務所所長原富士男私下晤談場合裡，李登輝毫無忌諱向對方分享直率看法：國民黨在回應中共有關兩岸進行三通的籲求之時，應考量自身情況，展現更多自信心，持更積極開放的態度，如此才能讓台灣具備更強大的競爭力，更具國際化。

廣告 廣告

資料詳載，當李登輝要求日方對彼此談話內容嚴格保密獲得對方允諾之後，他進一步指出，台灣島內的外省人與本省人對於中國大陸的看法有本質上的不同，在如此複雜情況下，兩岸想統一談何容易？接著又直言國民黨應當要拋開「三民主義統一中國」等不切實際的政治口號，只不過他也坦言，這些構想在目前政治氛圍下，獲得採納的機率極低。

林孝庭說，一生從未在中國大陸生活的李登輝，既然沒有兩蔣父子那「丟失大陸」的心扉之痛，自然也就沒有「光復大陸」的強烈渴盼與神聖使命感，其看待兩岸關係與「正統」、「正當性」等概念的角度，肯定會更傾向從務實鱼度來思考。

他說，而當絕大多數國民黨外省權貴仍處在過往與中共交手的慘痛陰影而堅持「三不」之時，從未與對岸有具體交往經驗的李登輝，則已認定「改善兩岸關係」與打破外交孤立、重新取得中華民國外部正當性，兩者應當要能夠並行不悖。

【看原文連結】