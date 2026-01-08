日本外國人政策意見草案 中長期居留要學日語及社會規範

日本政府正在評估修改外國人政策，正彙整專家會議意見。日本媒體取得官方意見書草案顯示，與外國人共生的部分，將提倡創設課程，供中長期居留的外國人學習日語及社會規範。

日本政府評估修改外國人政策意見草案，擬要求外國人中長期居留日本要學日語及社會規範。（示意圖／Getty Images）

《讀賣新聞》今天報導，意見書草案也明確記載，應該研議取得中長期居留資格的新條件，像是到日本依親的外國人若想取得中長期居留資格，也有義務要接受上述相關課程。日本政府將根據意見書內容，於月底前敲定外國人政策的基本方針。



另外，意見書草案也提到外國人取得與利用土地，並把這項議題定位為「涉及安全保障的課題」，要求政府「迅速推動評估」。意見書草案也提及評估要考量未來風險、精查必要的法源，還有衡量經濟活動的自由，以及留意國際相關規範的整合性。