日本外國人政策意見草案 將要求學日語及社會規範

（中央社東京8日綜合外電報導）日本政府正在評估修改外國人政策，本月將彙整專家會議的意見。日媒取得的意見書草案顯示，與外國人共生的部分，將提倡創設課程，供中長期居留的外國人學習日語及社會規範。

「讀賣新聞」今天報導，意見書草案也明確記載，應該研議取得中長期居留資格的新條件，像是到日本依親的外國人若想取得中長期居留資格，也有義務要接受上述相關課程。

日本政府將根據意見書內容，於月底前敲定外國人政策的基本方針。

另外，意見書草案也提到外國人取得與利用土地，並把這項議題定位為「涉及安全保障的課題」，要求政府「迅速推動評估」。

意見書草案也提及評估要考量未來風險、精查必要的法源，還有衡量經濟活動的自由，以及留意國際相關規範的整合性。（編譯：楊惟敬）1150108