日本外國人激增！年底恐突破415萬 永住者占最多比例

居住日本外國人數創新高。(圖／TVBS)

日本的外國人口持續增長，截至今年6月底已達395萬6619人，占總人口的3.21%，創下歷史新高！背後反映了日本面臨人才缺口和高齡化壓力，也凸顯社會必須面對的改變。從居留資格來看，持有「特定技能」和「技術．人文知識．國際業務」工作簽證的人數大幅增加，顯示日本積極引進外籍勞工以因應人手不足。然而，當異國面孔日漸普遍，語言、文化、居住與就業差距也逐漸浮現，如何在開放與融合之間找到新平衡，將考驗日本社會的包容力！

住在日本的外國人數量正快速增加，異國面孔已成為街頭日常景象，重新塑造日本人口版圖。最新統計顯示，截至今年6月底，在日本居留的外國人達到395萬6619人，占日本總人口的3.21%，創下歷史新高。這波外國人口增長背後反映了日本面臨的人才缺口和高齡化壓力，也凸顯日本社會必須面對的改變。若照目前成長趨勢，年底居住在日本的外國人將達到415萬人。

許多外國人選擇長期留在日本生活與工作。居日台人Jun已在日本生活16年，並取得日本身份。她表示，比起十五、六年前，現在的就職環境非常容易，因為日本短缺IT和語言方面的人才，加上高齡化影響，工作簽證發放變得相當容易。另一位在日本待了4年的居日台人Yumi則分享，她最初是來日本實習半年試水溫，大學畢業後公司邀請她留下當社員。Yumi認為在日本工作與觀光並沒有太大差別，她也提到疫情後開放打工度假，許多之前因疫情無法入國的人現在都過來日本。

從居留資格來看，持有「特定技能」居留資格的人數大幅增加。這種簽證是日本為了引進能立即上工的外籍勞工，以因應人手不足而設立的。截至今年6月底，持有這種簽證的人數增加約5.1萬人，比去年底增加18.2%。政大國際事務學院教授李世暉表示，服務業的開放讓許多日本便利商店需要雇用大量人力，這些人力最後會停在日本成為外國居住者。這些人未來是否會長期留在日本或成為擁有永住權的外國人，是日本政壇近年來的重要議題。

居留資格人數最多的是有永久居留權的「永住者」，達93萬2090人，較去年底增加1.5%。其次是從事口譯等工作，持有「技術．人文知識．國際業務」工作簽證的人，達45萬8109人，增加9.4%。此外，入管廳新制拉高透過在日本創業申請居留資格的條件，必要資金從現行500萬日圓（約101萬台幣）提高到3000萬日圓（台幣611萬元），並且有義務僱用至少1名日本人或擁有永久居留權的專職員工。

李世暉進一步解釋，日本現在的做法是抓緊能夠創造日本經濟發展的重要外國勞動力，關注外國人是否能在日本創造新的就業機會。他指出，外國人留在日本已不僅是經濟問題，更是社會問題，主要是相對的不公平感。許多日本人認為，外國人能享有日本良好的社會保險制度和治安環境，這些都是日本人過去繳納大量稅金和犧牲經濟所建立的，但外國人不用支付太大成本就能享用這些福利，這讓許多日本人難以接受。

當異國面孔在日本社會越來越普遍，語言、文化、居住與就業差距也逐漸浮上檯面。如何在開放與融合之間找到新的平衡，將考驗日本社會的包容力。

