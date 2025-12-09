日本外海7.5強震！驚見「多處地殼位移」最大近9公分

國際中心／倪譽瑋報導

日本青森縣發生規模7.5強震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難。日本國土地理院指出，震央附近多處觀測點發現，震後出現地殼位移現象，有的2公分、有的3公分，其中「東通2」觀測點有測到，地殼往東移了將近9公分，不過數據可能隨著深入調查而做修正。

8日青森發生7.5大地震（原先7.6，後來下修）最大震度6強。9日日本國土地理院觀測，震央附近的電子基準點「東通2」（青森縣下北郡東通村）觀測到地殼向東移動約8.8公分，其他地點也有大小不一的變動。

日本國土地理院表示，地殼變動是透過震央周邊電子基準點的觀測數據進行即時解析，隨著進一步調查的進行，分析結果可能會改變，「將繼續利用電子測站密切監測地殼運動」。

《NHK》報導，最新消息指出，地震已造成33人受傷。震災發生後，日本首相高市早苗也呼籲，不論是否屬於受災地區，只要位於應進行防災因應的地區，在今後約一週內，請注意氣象廳及地方自治體的資訊，確認安全的避難場所與避難路線、固定家具等，重新檢視平時的地震準備。

