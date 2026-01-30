日本外籍勞工連13年增加 2025年257萬人創新高

（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，截至2025年10月，在日本工作的外籍勞工人數創新高，多達257萬1037人，較2024年同期增加26萬8450人。

時事通信社與「讀賣新聞」報導，在日本缺工的背景之下，這個數字連續13年創新高。

根據厚勞省統計，在日本工作的外籍人士之中，越南人占最多，達60萬5906人，除了年增6.2%，也占全體外籍勞工的23.6%；中國籍人士排第二，年增5.7%，達43萬1949人；菲律賓人為第三多，達26萬869人，年增6.2%；尼泊爾為23萬5874人，年增25.7%；印尼人達22萬8118人，年增34.6%。

依產業別區分的話，有1/4的外國人在日本製造業工作，達63萬5075人，年增6.1%；批發業、零售業達34萬687人，年增14.2%；住宿與餐飲服務業為31萬9999人，年增17.1%；醫療與照護業達14萬6105人，年增25.6%。在缺工嚴重的產業，外籍勞工人數大幅成長。

另外，僱用外國人的事業單位數也攀升至37萬1215家，創下歷史新高。（編譯：楊惟敬）1150130