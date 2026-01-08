日本外籍詐騙案暴增3倍！ 詐團鎖定「台、馬免簽車手」快閃洗錢

日本調查指出，詐團鎖定「台、馬免簽車手」快閃洗錢。（示意圖／Pexels）

日本官方指出，持短期停留簽證入境、卻涉入特殊詐欺案件而遭查獲的外國人數量明顯增加。根據日本警察廳統計，去年1月至10月間，共有59名短期滯在外國人因涉嫌參與詐騙行為遭到查緝，較前年同期暴增約3倍，情況引發高度關注。

根據《讀賣新聞》報導，警方分析，隨著東南亞地區多處詐騙據點近年遭到強力掃蕩，中國系「匿名、流動型犯罪集團」可能轉而採取「快閃式」犯案模式，將負責收取現金的「車手」短暫送往日本行騙後，迅速返回原居地，以降低遭追查風險。

警察廳指出，東南亞多國仍散布由中國系匿流集團經營的詐騙據點，儘管去年包括緬甸的大型詐騙基地已被查獲，但整體活動仍相當活躍。為此，日本警方已指定專責東南亞地區的匿流對策調查人員，並將進一步強化與各國執法機關的合作。

就案件類型來看，59名涉案人士中，有42人涉及冒充警察的「假警察詐騙」等特殊詐欺案件，較前年同期增加23人；另有17人涉及透過社群平台進行的投資詐騙或感情詐騙，年增16人。

依國籍或地區區分，馬來西亞籍最多，共34人，其次為中國與台灣籍合計22人，韓國、越南與新加坡籍則各1人。警方指出，馬來西亞與台灣等地因享有短期停留免簽待遇，成為犯罪集團鎖定的重要來源。

角色分工方面，約8成、50人為直接向被害人收取現金的「車手」，其餘則負責運送現金等工作。警方調查發現，部分人是透過社群媒體被招募，以「在日本從事搬運工作」為名義來日，實際卻淪為詐騙集團的末端成員。

此外，詐騙集團近來普遍採用由多人接力轉交現金的「接力式回收」手法，顯示其為迅速回收贓款，正從海外大量招募基層執行人員。日本警方認為，部分中國系匿流集團正加速運用這類高效率手段。

根據聯合國與國際刑警組織（ICPO）等機構報告，東南亞各地的詐騙據點每年透過地下匯兌等方式，進行高達數百億美元規模的洗錢活動。犯罪組織亦導入自動撥號系統、翻譯軟體及生成式人工智慧（AI）等新技術，使詐騙手法日益精密。

警方也透露，日本國內存在為中國系犯罪組織招募人員、並將成員送往海外詐騙基地的中介角色。相關據點多以暴力手段控制人員，人權團體亦指出，部分情況已涉及人口販運問題。

日本警察廳強調，未來將持續強化國際合作與邊境查緝，以防止短期滯在制度遭犯罪集團濫用，並遏止跨國詐騙犯罪蔓延。

