日本多地發布警報級豪雪預警！雪量高達2.4倍 14縣市「嚴重警戒」

強烈寒流導致日本多地降下豪雪，街道與車輛被白雪覆蓋。（圖／達志／美聯社，下同）

計畫近期前往日本的旅客須特別留意。根據日本氣象廳最新發布的「早期天氣資訊」，受強烈寒流南下影響，自1月11日起，日本東北至北陸、岐阜縣一帶可能面臨「10年一度」等級的豪雪襲擊，預估部分地區降雪量將高達平年同期的2.4倍，恐引發警報級災害。

日本海側地區風雪交加，當地居民冒雪出行。

根據《長崎放送》等日媒引述日本氣象廳的預測，自1月10日至12日適逢成人之日三連休，期間將有低氣壓系統發展並通過日本。隨後從12日開始，冬季型氣壓配置將迅速增強，強冷空氣持續流入，導致北日本至西日本的日本海側地區可能出現劇烈降雪、暴風與大浪等極端氣候。

氣象廳根據累積5日間的降雪量模擬數據指出，各地降雪量預估明顯高於往年平均，其中北陸地區達244％、岐阜縣山區229％、長野與群馬北部為182％，東北日本海側亦達164％。多地恐出現破紀錄等級積雪，嚴重衝擊當地交通與生活。

為提前因應極端氣候，氣象廳已針對14個縣市發布「早期天氣警報」，涵蓋範圍包括：

可能遭遇警報級大雪的縣市（1月11日至12日）：北海道、秋田、山形、福島、新潟、長野、群馬、富山、石川（金澤）、福井、岐阜、鳥取、島根、廣島。

此外，根據過去氣象資料，各地5日間平均降雪量如下：青森縣酸湯溫泉75公分、新潟縣津南69公分、福島縣只見60公分、岐阜縣白川52公分。氣象廳警告，本次寒流可能大幅超越上述數據，帶來破紀錄積雪。

大雪造成能見度不良，機場航班與公路交通皆受影響。

當局呼籲民眾與地方政府提前做好應對準備，包括交通應變、生活物資儲備、防寒設施檢修等，以因應突如其來的豪雪與可能出現的交通中斷、路面結冰與除雪作業意外。農業設施亦需加強加固，防範積雪壓垮造成損失。

受寒流影響，部分地區道路結冰，民眾行走困難。

由於寒流將於連假後進入高峰，氣象廳提醒旅客與民眾務必於假期期間完成防雪準備，並隨時關注最新天氣模擬與交通公告，以降低災害風險。

日本氣象廳預警14縣市恐遭警報級豪雪襲擊，積雪恐破紀錄。（圖／翻攝自X，@nbc_nagasaki）





