日本多益爆集體舞弊！陸生疑當槍手代考 早稻田大學撤銷5人入學資格

日本英語能力測驗多益（TOEIC）爆發集體舞弊事件。早稻田大學近日公布最新處置結果，已取消5名研究生的入學資格。校方指出，相關學生在研究所入學考試時所繳交的多益成績經查證為無效，推測為去年或前年入學者，因涉及不正行為，決定撤銷其入學資格。

日本《產經新聞》報導，除已入學者外，早稻田大學也取消3名已通過研究所考試、但尚未實際入學者的錄取資格；另有3名未通過學部入學考試者，以及41名研究所入學考生，被校方認定涉及作弊行為。其中1人為在籍學部學生，已遭處以無期停學的嚴厲處分。

校方表示，基於個資保護，並未公開涉案者的所屬學院、報考單位或國籍等詳細資訊。校方同時說明，入學取消不同於除籍，法律上等同於「從未入學」，相關學籍紀錄將不成立。這起多益舞弊事件並非個案。筑波大學、東京理科大學等校先前也已宣布，針對涉及作弊的考生取消入學或錄取資格，各大學正持續清查相關影響。

報導指出，事件源於去年5月，東京都板橋區1處多益試場中，1名中國籍京都大學研究生因涉嫌作弊遭當場逮捕。調查指出，該名研究生多次應試，並透過小型無線麥克風，向考場內其他考生即時傳送答案。主辦單位隨後清查成績，並將令和5年5月至去年6月期間，涉嫌不正的803名考生成績全數判定無效。

