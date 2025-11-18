日本大使館發佈「安全指引」 提醒旅居大陸日人小心安全

日本駐大陸大使館發佈「安全指引」，呼籲旅居大陸的日本公民，在最近一段時間之內，千萬要注意自身安全。

據日本媒體報導，日本駐中國大陸大使館，11月17日向在中國境內的日本公民，發佈「安全指引」，表示鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，提醒旅居大陸的日本公民，外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並且要結伴同行，確保自身安全，同時在攜帶兒童出行時，務必格外小心。

由於日本首相高市早苗發表「台灣有事就是日本有事」論，持續引發中日關係惡化。日本大使館特別在官網上，發佈「安全指引」，特別向旅居中國大陸境內的日本公民，提供相關安全須知。

相關內容還提及：在大陸要尊重當地風俗，與當地居民互動時，請注意言行舉止；盡可能避開人流密集的公共場所，和日本人經常出入的地方；如果發現任何可疑人員或團體，請不要靠近，立即離開。