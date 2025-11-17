日本大使館發郵件 提醒在陸日本人注意安全

日本首相高市早苗日前在國會發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係緊張。日本駐華大使館17日向在中國大陸的日本人統一發送電子郵件，呼籲大家外出時注意安全防範措施。

根據《星島日報》報導，大使館要求民眾外出時警惕可疑人員接近，盡量結伴行動以確保安全，也特別提醒帶孩子的民眾採取充分防範措施。

日本首相高市早苗在7日的眾議院預算委員會上，針對「臺灣有事」議題，被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」？她回答稱：「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態。」

中國外交部14日告誡公民避免赴日，中國駐日大使館傳出已警告工作人員減少外出。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰將於17日起訪問大陸，預計將與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人舉行會談。

法廣（rfi）引述日本放送協會（NHK）報導，日本駐華大使館要求在中國大陸的日本人外出時採取安全預防措施，例如保持警惕，確保沒有可疑人員接近。與當地人互動時注意自己的言行，儘可能避免前往人流密集的公共廣場和日本人經常光顧的地方。

