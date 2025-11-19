日本大分住宅區陷火海！12小時仍未撲滅 燒毀逾170棟建物

日本大分市佐賀關漁港附近住宅區出現大規模火災。（圖／翻攝自X／@Gt8VUlzRG7buafO）

日本九州東部大分市佐賀關地區昨日（18日）傍晚發生大規模火災，火勢已延燒超過170棟建築物，周邊山林也出現火勢，消防人員今日（19日）清晨仍在進行滅火，目前尚無消息表明火勢已被撲滅。

根據日媒《NHK》報導，火警發生在18日下午5時43分左右，有民眾通報稱一棟民宅起火，消防單位迅速出動超過10輛消防車，發現起火處在佐賀關漁港附近住宅區。

大分縣災害管理本部指出，火勢已蔓延至包括住宅區、山林區等大片區域，目前已有超過170棟建築物被燒毀。

居民受訪表示，事發初期就有看到明顯火光，因周邊有許多空屋，火勢在不到1小時內就擴大。自民眾通報失火後已過去12個小時，救火工作仍在進行中，但尚無法預期火勢何時能被撲滅。

市府報告稱，截至18日晚間11時40分，已有115戶家庭和175人撤離到附近的社區中心，但仍有一位76歲長者失聯。

報導指出，大分縣政府已經決定實施災害救助法，並協調請自衛隊投入救災行動。今天上午，大分縣也將召開災害應變指揮部會議，討論未來的應對措施。

