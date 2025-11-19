日本大分惡火狂燒！170棟建物燒毀 7旬老翁失聯急尋中

（記者許皓庭／綜合報導）日本大分市佐賀關地區昨（18）日傍晚傳出大規模火警，火勢因強風與周邊空屋聚集迅速擴大，截至今（19）日清晨，延燒範圍已突破170棟建物。警方表示，目前掌握一名高齡7旬男子失聯，相關單位正持續搜尋下落，災情仍在統計中。

圖／日本大分市佐賀關地區昨（18）日傍晚傳出大規模火警，火勢因強風與周邊空屋聚集迅速擴大，延燒範圍已突破170棟建物。（翻攝 間延びちゃん X）

火警最初於18日下午5時43分左右發生，當地居民向消防通報「住家起火」。事發地點位於佐賀關漁港一帶的住宅區，火勢蔓延迅速，消防局隨即派遣超過10輛消防車前往滅火，但周遭多為老舊建物與空屋，火舌在短時間內跨越多個街區，蔓延速度遠超預期。

當地居民回憶，發現火光時僅看到單棟起火，但不到1小時就擴大成區域性火勢，濃煙遮蔽天空，火焰持續從屋與屋之間竄升，甚至延伸至周邊山林，形成野火規模。由於夜間風勢增強，救災人員一度無法靠近部分區域，讓滅火行動更加困難。

圖／當地居民回憶，發現火光時僅看到單棟起火，但不到1小時就擴大成區域性火勢。（翻攝 間延びちゃん X）

大分縣與大分市政府在晚間先後成立災害對策本部，開始統整災情及安排居民撤離。大分市政府指出，目前已有約180名居民被引導至附近公民館等避難處所。由於火勢跨夜未能完全控制，市府也調動人員支援避難中心的物資及住宿安排。

消防單位表示，延燒的建物目前估計已超過170棟，但仍需等到白天詳細確認毀損狀況。警方則表示，在接獲鄰里通報後正尋找一名住在當地的7旬男性，至今未能取得聯繫，研判可能與火警有關，相關小組已展開地毯式搜索。

NHK與大分放送報導指出，火場周邊街區因多為高齡社區，加上部分建物老舊且緊鄰而建，易造成火勢連續延燒。此外，部分道路狹窄，使消防車輛難以快速抵達最內側區域，也是救災進度緩慢的原因之一。

大分市政府呼籲，附近居民若尚未返家，應避免靠近火場周邊，以免餘火、濃煙或坍塌風險造成危險。目前當地消防正持續灌救與殘火確認作業，詳細起火原因仍待進一步調查。

