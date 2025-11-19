日本大分火災延燒逾170棟建物 釀1死、175人撤離

日本大分縣政府表示，大分市佐賀關地區昨天傍晚發生的大規模火災已延燒逾170棟建築物，造成1人死亡。當地消防單位今天清晨4時30分左右仍在努力滅火，目前仍無法預期何時能撲滅火勢。這起火災為日本近半世紀來規模最大的市區火災。

日本大分縣大分市佐賀關地區發生大規模火災。圖片來源：STR/JIJI Press/AFP via Getty Images(Photo by STR/JIJI Press/AFP via Getty Images)

綜合大分電視台（TOS）、日本放送協會（NHK）報導，佐賀關地區有民眾於昨天下午5時40分左右通報住家發生火災，接著火勢蔓延。

根據縣府於今晨4時彙整的資訊，大火已經延燒超過170棟建物，其中包含住宅。

日本消防廳表示，火災發生於昨天傍晚，已燒毀約4萬8900平方公尺，約相當於7個足球場大，迫使175名居民撤離至避難所，起火原因仍在調查中。佐賀關地區位於東京西南方約770公里外。

當地媒體引述警方消息稱，目前已發現一名罹難者，一名50多歲女性因輕微燒傷送醫。

日本首相高市早苗於社群平台X發文表示：「我對所有在寒冷天候下撤離的居民致上最深切的慰問。」她並表示：「政府將與地方當局協調，提供最大可能的支援。」

九州電力指出，火災導致該地區約300戶停電。

這起火災因波及建築數量及面積，成為自1976年山形縣酒田市大火以來，日本規模最大的市區火災（不包含地震引發之火災）。2016年，新潟縣糸魚川發生火災，焚毀147棟建築、約4萬平方公尺，所幸無人罹難。

