日本大分火災殃及約170棟建物 瓦礫堆積如山

（中央社東京27日綜合外電報導）日本大分市佐賀關地區本月稍早發生大規模火災，殃及約170棟住宅等建築物。市府今天首度開放媒體進入災區，原本的街景面目全非。而市府估計，災害廢棄物恐達1萬3000公噸。

共同社報導，現場能見到許多木造房屋被焚毀，瓦礫堆積如山，且空氣中飄著燒焦味。有些房屋勉強還留有部分外牆，但內部一片凌亂，且鋼骨被燒得彎曲變形，電線也垂落下來。

有汽車被燒成褐色，車窗玻璃與輪胎都已不見。

「每日新聞」報導，這場火災發生於本月18日傍晚，根據大分縣政府與市府表示，這場火災燒毀至少4萬8900平方公尺，估計約130個家戶成為受災戶，且有一名76歲老翁在這場火災死亡。

截至昨天上午，目前仍有81個家戶、共117人在棲身在避難所，也有其他災民暫時待在親友家。

儘管目前管制區域正在漸漸縮小，不過今天上午10時，被火災殃及的住宅區，仍有大範圍區域圍著封鎖線。

日本放送協會（NHK）報導，根據市府估算，包含拆除受災房屋在內的災害廢棄物，可能多達約1萬3000公噸，而這已超過大分市內一年家庭垃圾量的一成。

市府未來將決定暫放這些廢棄物的場所。

大分縣知事佐藤樹一郎今天前往東京都的首相官邸，向日本首相高市早苗陳情，希望中央提供財政支援以及彈性運用災害救助法，充實木造房屋密集區的防火政策等。（編譯：楊惟敬）1141127