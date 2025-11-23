日本大分火災連燒6天未全撲滅 餐車熱食好暖心

2025年11月18日，日本大分縣大分市的佐賀關於傍晚發生大規模火災，超過170棟建築物遭遇祝融。共同社／美聯社



日本大分縣大分市18日發生大規模火災，截至今日（11/23）仍未完全撲滅火勢，其間造成一名76歲老翁不幸罹難。地方合作社組織則透過餐車向受災民眾提供手作料理，為他們持續加油打氣。

大分市佐賀關18日傍晚接獲居民通報有「房屋起火」，隨著火勢迅速蔓延，波及周邊民宅在內的170多棟建築物，周邊山林亦遭火舌吞噬，一名76歲男性不幸罹難。截至23日，當地仍未見完全撲滅火勢的「鎮火」跡象。

大分市府20日宣布，半島地區已經進入到沒有延燒風險的狀態，目前正持續滅火。市府22日清晨運用配備熱像儀的無人機發現，前一天高達攝氏120度的熱源溫度，已降至50至70度左右，消防員藉此逐一鎖定熱源，推進滅火作業。

此外，在距離半島約1.4公里處的無人島上，其面向半島的西側斜坡處已確認有10多處熱源，目前正透過直升機進行灑水作業。消防部門指，目前尚未能預測能否撲滅火勢，因此今日仍將持續從地面與空中展開滅火行動。

與此同時，截至22日正午，仍有108人在公民會館避難。NHK報導，合作社組織「大分生協」的工作人員根據需求並結合當地食材，在餐車與會館為受災民眾烹調奶油炒香菇以及燉煮白帶魚等料理。

「大分生協」的工作人員表示，透過能登半島震災後的炊食經驗，這次提供了使用大量蔬菜、能夠傳遞手作溫度的料理，並考量災民健康狀況採用較為清淡的口味，「希望大家能吃點熱騰騰的飯菜，放鬆一下。」

