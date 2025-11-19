日本大分縣惡火逾170棟建築受災 已知1人死亡

日本大分縣18日晚間暗夜惡火，延燒到今（19）日，都還有零星火勢。大分縣政府表示，有超過170棟建築被燒燬，至少1人死亡。

日本九州大分市一處老舊住宅區，18日傍晚發生大火，到今（19）日上午，還有建築物被焚燒，總計超過170棟建築物被焚毁，至少1人死亡。日本共同社報道，大分縣政府已請求陸上自衛隊派遣部隊支援救災。

據日本NHK電視台報導，大分市「佐賀關地區」，有民眾在昨天下午5點40分左右通報，有老舊住宅區起火，火勢並迅速蔓延到附近的山林。初步估計，這次大火的受災面積，估計近4.9萬平方公尺。

據縣府在目前為止提供的資料，大火已經燒燬超過170棟建築物。縣政府也撤離當地115戶，共175人，到附近的社區中心暫時避難。滅火行動目前仍然在進行當中。