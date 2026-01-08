日本大地震曾衝進東電總部！前日相菅直人驚傳罹患失智症：已忘記311
曾於2010年6月至2011年9月擔任日本首相、帶領日本走過311大地震的菅直人，近日由夫人伸子證實，其認知功能已嚴重衰退，目前處於失智狀態，且被判定為「要介護3級」，日常生活中需要全面性的照護。儘管311大地震15週年即將到來，不過面對諸多媒體提出的採訪邀請，伸子坦言菅直人對於當年的關鍵決策「已經什麼都不記得了」。
根據日媒報導，和菅直人有近20年交情的記者及川健二，今年1月前往菅直人位於東京多摩地區的住所造訪時，伸子應門時即半開玩笑地表示「菅現在進入了『涅槃』境界」，暗示這位昔日的政壇戰士，已經放下所有煩憂與記憶。
認知能力大幅下降 日常生活全仰賴夫人照料
伸子向記者坦白，現年79歲的菅直人目前處於失智狀態，且因健康狀況被評定為「要介護3級」。根據日本長照制度，「要介護3級」意味他在日常生活中需要全面性的照護。去年7月，他還曾因腳踝骨折住院，體力與認知能力皆大不如前。
兩人交談期間，原本在房間休息的菅直人一度拄著拐杖走出房間，儘管身穿居家服，不過頭髮、鬍子梳理得相當整齊，臉上也始終掛著笑容，看起來相當有精神。儘管說話速度稍慢，不過菅直人還能精準回憶起1974年推舉政壇前輩市川房枝參選的往事，說話過程中還笑著向夫人討要抹茶與羊羹，和家人共處的模樣顯得相當平靜。
挺身對抗官僚、怒斥東電高層 菅直人已遺忘當年決策
走路步伐和說話速度都略顯老態的菅直人，過往在政壇作風其實相當直率，1980年代日本爆發血友病患的「藥害愛滋事件」，當時日本厚生省一度主張找不到相關資料，結果菅直人隨即成立調查委員會，並將調查項目與對象分配給厚生省官僚，明確要求徹查之餘，還揚言若有人私自隱匿資料，一旦查明將被迫離職。最終相關文件接連被發現，也為事件的真相釐清鋪設道路。
2011年東日本大地震引發福島核災，當時福島第一核電廠陷入失控，東京電力公司一度打算全面撤離，結果理科出身的菅直人親自衝進東電總部嚴厲斥責管理層，強硬制止撤退，被認為是保住東日本免於荒廢的關鍵舉動。
如今311震災將迎來15週年，不過伸子透露，儘管架上擺滿關於核能與世界領袖的書籍，不過菅直人對於那段往事已完全失去記憶，「今年是震災15週年，採訪邀請很多，但他已經不記得了，這點真的很困擾。」
長日將盡 昔日政壇領袖邁入晚年生活
伸子表示，過去她一直是丈夫在政治之路上的助手，但往後將轉為全心照護菅直人的晚年生活。伸子提到，像是美國前總統雷根、英國前首相柴契爾夫人等世界領袖，晚年也多受失智症所苦，或許這就是領袖回歸平凡人的必經過程。
談及公開病情，伸子態度大方地向記者表示，「這是我一直打算公開的事，請隨意撰寫。」儘管丈夫已不再是昔日挺身對抗官僚、在核災中力挽狂瀾的領袖，開始逐步卸下記憶與政治職責，但在家人的陪伴下，這位曾站在風暴中心的前首相，正以最平穩的方式走過人生的最後一里路。
