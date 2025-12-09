日本大地震！陳美鳳曝地緣關係超擔心 急喊「天佑青森」

【緯來新聞網】日本青森昨（８日）發生規模7.5強震，還發出海嘯警報，引起全球關注，陳美鳳其實今年4月才到當地錄製節目《美鳳有約》，還和小鮮肉一起約會出外景，難過地在臉書發文，「青森外海大地震，看到新聞，鳳鳳心中也震了一下」，希望一切平安。

陳美鳳心繫日本青森大地震。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

陳美鳳與青森有特別的緣分，不只多次到那錄影，去年7月更與青森縣長宮下宗一郎去那露營烤肉，如今青森遭遇強震襲擊，她趕緊慰問當地朋友和工作夥伴，所幸都有收到他們報平安訊息，「好險，有收到他們報平安的消息、好在，他們平常都有做地震防災的訓練，所以可以很有秩序的做好應變」。



由於有不少台人正在青森旅遊，紛紛發文分享強震來襲的驚恐畫面，陳美鳳希望在當地旅遊的台灣朋友們都平安，「天佑青森！也希望這世界上的天災能越來越少，大家都能平安過每一天」。

