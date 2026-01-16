日本大學研究所入學考找槍手 23歲中國男學歷飛了還被捕

一名中國人找槍手代為為面試研究所；示意圖。（Pixabay／Image by Md Sharif Hossain Tokder）

日本京都大學1名27歲中國籍研究生去年才因幫人代考多益而落網，石川縣內某所大學研究所也有1名23歲中國人因指使他人代為參加線上面試，如今被查獲而遭到逮捕。

據《產經新聞》報導，石川縣某所大學研究所於2023年爆發替身代考事件！石川縣警方今（16日）宣布，8日以偽計業務妨害罪嫌，逮捕居住在石川縣能美市宮竹町的23歲無業中國籍嫌犯田旭揚。

警方指出，田旭揚當時順利錄取並就讀該校研究所，不過校方接獲「有人以不正當手段參加入學考試」的通報後展開調查，發現實際接受面試者與田男在臉部特徵及語言能力方面明顯不同，故於2025年5月報案。

該研究所於2025年12月撤銷石旭揚的入學資格。警方指控，田旭揚涉嫌於2023年指使不明人士代為參加線上面試，妨害研究所正常招生業務。據悉，該研究所入學考試未設筆試，僅進行線上面試，而警方也進一步確認實際接受面試者的身分。

