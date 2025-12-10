日本大津高校師生參訪北市開南中學 體驗技職實作
臺北市開南中學接待來自日本熊本縣立大津高等學校師生參訪，特別規劃多項專業課程實作，包括電機科的延長線製作、餐飲科的珍珠奶茶DIY、機電科的車床及銑床操作等，讓日方學生親身體驗臺灣技職教育的特色，也在互動中拓展兩校學生的國際視野。
開南中學學務主任蘇芸表示，此次共有232位師生來訪，陣容龐大。為讓首次到訪的日本學生認識臺灣的技職教育，將大津高校學生分為8組，前往各職科體驗專業課程。由於大津高校為普通高中，平時較少接觸技職課程，此次體驗讓他們興致盎然、學習動力十足。
擔任工作人員的照顧服務科三年級學生洪証萱分享，這次交流讓她對跨國學習有更深體會。日本學生對芳香輔療和手作沐浴鹽特別感興趣，挑選玫瑰與薰衣草香氛時反應熱烈，即使語言不通，仍能感受到他們對技職內容的好奇與熱情。透過這次活動，讓洪証萱體認到語言能力的重要性，而她也期望未來能赴日本研習，拓展長照專業視野。
學生郭謹瑜也分享，日方學生在電機科進行延長線製作、爬電線桿等體驗時相當投入，並在過程中教他們零件的中文。她表示，日本學伴不但年齡相仿且很可愛，他們在實作時的興奮與投入，顯示對臺灣技職教育有濃厚興趣。
開南中學表示，其他的體驗課程還包括餐飲科的「珍珠奶茶」、「水果小福」製作，讓大津高校學生不僅可以品嘗臺灣美食，回國後還可以動手作給家人分享。另外，汽車科的汽機車簡易維修、機電科的車床、銑床精密加工，以及廣設科的「中華文化之美」團扇與春聯書寫等課程，也都獲得日方學生的高度好評，不但豐富學習體驗，還有親手製作的延長線、芳香沐浴乳和古色古香的團扇帶回國作紀念。
開南中學表示，實作體驗活動結束後，兩校學生一起在活動中心享用了學務處貼心準備的臺鐵排骨便當和珍珠奶茶。這次的跨國交流活動不但牽起了兩校的友誼，也讓學生對外國文化有更多的認識，有助於提升國際競爭力。
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 3
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 33 分鐘前 ・ 18
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 小時前 ・ 56
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 4
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 4 天前 ・ 18
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚
2026 年世界棒球經典賽將在明年 3 月開打，美國隊今日（10 日）再度公布四位大聯盟頂尖好手加入陣容，分別為費城費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及密爾瓦基釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會
（中央社記者陳容琛台北10日電）前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。中央社 ・ 2 小時前 ・ 4
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 496
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 179
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 61
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 5 小時前 ・ 21