日本大津高校師生參訪北市開南中學 體驗技職實作

日本熊本縣立大津高等學校師生參訪開南中學，體驗多項專業課程實作

學生洪証萱分享，這次交流讓她體認到語言能力的重要性

學生郭謹瑜分享，日方在實作課程相當投入，顯示對臺灣技職教育有濃厚興趣

開南中學學務主任蘇芸表示，本次交流啟發學生對外語學習的動力

開南劉美慧校長(右)致贈兩校師生大合照給大津高校作為紀念

日本學生在廣設科製作團扇與書寫春聯

開南中學特別為大津高校師生準備臺鐵便當和珍珠奶茶

大津高校學生在餐飲科體驗「水果小福」製作

大津高校學生在餐飲科體驗珍珠奶茶DIY

臺北市開南中學接待來自日本熊本縣立大津高等學校師生參訪，特別規劃多項專業課程實作，包括電機科的延長線製作、餐飲科的珍珠奶茶DIY、機電科的車床及銑床操作等，讓日方學生親身體驗臺灣技職教育的特色，也在互動中拓展兩校學生的國際視野。

開南中學學務主任蘇芸表示，此次共有232位師生來訪，陣容龐大。為讓首次到訪的日本學生認識臺灣的技職教育，將大津高校學生分為8組，前往各職科體驗專業課程。由於大津高校為普通高中，平時較少接觸技職課程，此次體驗讓他們興致盎然、學習動力十足。

擔任工作人員的照顧服務科三年級學生洪証萱分享，這次交流讓她對跨國學習有更深體會。日本學生對芳香輔療和手作沐浴鹽特別感興趣，挑選玫瑰與薰衣草香氛時反應熱烈，即使語言不通，仍能感受到他們對技職內容的好奇與熱情。透過這次活動，讓洪証萱體認到語言能力的重要性，而她也期望未來能赴日本研習，拓展長照專業視野。

學生郭謹瑜也分享，日方學生在電機科進行延長線製作、爬電線桿等體驗時相當投入，並在過程中教他們零件的中文。她表示，日本學伴不但年齡相仿且很可愛，他們在實作時的興奮與投入，顯示對臺灣技職教育有濃厚興趣。

開南中學表示，其他的體驗課程還包括餐飲科的「珍珠奶茶」、「水果小福」製作，讓大津高校學生不僅可以品嘗臺灣美食，回國後還可以動手作給家人分享。另外，汽車科的汽機車簡易維修、機電科的車床、銑床精密加工，以及廣設科的「中華文化之美」團扇與春聯書寫等課程，也都獲得日方學生的高度好評，不但豐富學習體驗，還有親手製作的延長線、芳香沐浴乳和古色古香的團扇帶回國作紀念。

開南中學表示，實作體驗活動結束後，兩校學生一起在活動中心享用了學務處貼心準備的臺鐵排骨便當和珍珠奶茶。這次的跨國交流活動不但牽起了兩校的友誼，也讓學生對外國文化有更多的認識，有助於提升國際競爭力。