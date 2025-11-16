日本大神打造「被摸頭就會臉紅」美少女模型，主持人「光構思就很變態」稱讚爆紅

在許多動漫作品中，經常會出現所謂的「摸頭殺」，用來安慰或是鼓勵對方，通常是提升對方好感度的一種手段，對方也會因為這動作而臉紅害羞，當然前提是「二次元動漫作品」。而最近有一名日本大神就在三次元（現實）中實現了「被摸頭就會臉紅」的美少女模型，結果被 YouTube 節目主持人上釜美憂回應：「從構思開始就很變態了」讓這個作品爆紅。

摸頭會臉紅的模型，你見過嗎？（示意圖，圖源： Getty Images ）

YouTube 節目「極上ライフ おとなの秘密基地」，今年前往 2025 靜岡模型展進行採訪，其中一個由模型製作者「どろぼうひげ」，他把《偶像大師 閃耀色彩》角色「櫻木真乃」進行改造，在模型頭髮下安裝了觸控感應裝置，並在臉頰內部放了微型 LED 燈。之後用手觸摸頭部時就會觸發感應，進而點亮臉頰的 LED 燈，產生像是害羞一般的臉紅效果。

結果被該節目的女主人上釜美憂邊笑邊大讚，表示「變態」、「從構思開始就很變態了」，而どろぼうひげ本人也開心的視為最高肯定。許多網友紛紛讚嘆作者的創意與技術，並表示：「這已經是藝術的領域了！」、「雖然被主持人說是變態，但這句話就是肯定」、「這種追求極致的精神，才是真正的職人魂」。事後 どろぼうひげ 留言：「被女主持人稱為變態的原型師很少見吧，我會繼續在這條變態的道路上前進」