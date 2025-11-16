日本大神打造「被摸頭就會臉紅」美少女模型，主持人「光構思就很變態」稱讚爆紅
在許多動漫作品中，經常會出現所謂的「摸頭殺」，用來安慰或是鼓勵對方，通常是提升對方好感度的一種手段，對方也會因為這動作而臉紅害羞，當然前提是「二次元動漫作品」。而最近有一名日本大神就在三次元（現實）中實現了「被摸頭就會臉紅」的美少女模型，結果被 YouTube 節目主持人上釜美憂回應：「從構思開始就很變態了」讓這個作品爆紅。
YouTube 節目「極上ライフ おとなの秘密基地」，今年前往 2025 靜岡模型展進行採訪，其中一個由模型製作者「どろぼうひげ」，他把《偶像大師 閃耀色彩》角色「櫻木真乃」進行改造，在模型頭髮下安裝了觸控感應裝置，並在臉頰內部放了微型 LED 燈。之後用手觸摸頭部時就會觸發感應，進而點亮臉頰的 LED 燈，產生像是害羞一般的臉紅效果。
結果被該節目的女主人上釜美憂邊笑邊大讚，表示「變態」、「從構思開始就很變態了」，而どろぼうひげ本人也開心的視為最高肯定。許多網友紛紛讚嘆作者的創意與技術，並表示：「這已經是藝術的領域了！」、「雖然被主持人說是變態，但這句話就是肯定」、「這種追求極致的精神，才是真正的職人魂」。事後 どろぼうひげ 留言：「被女主持人稱為變態的原型師很少見吧，我會繼續在這條變態的道路上前進」
其他人也在看
直接不演？手遊盜用《沉默之丘f》畫面，連YouTuber浮水印都沒刪除掉！
Konami 睽違多年推出的《沉默之丘》系列最新作品《沉默之丘f》推出，獲得玩家和媒體的好評，尤其是最近主角臉模加藤小夏開 YouTube 直播狂玩，每次開台都能吸引 3 到 4 萬人同時觀看，成為絕佳的廣告。然而當紅遊戲都會遭到模仿，最近 App Store 上出現了一款名為《Silent Fear: Last Stop》（ラストストップ：静寂の恐怖）的恐怖手遊，截圖和素材大量使用《沉默之丘f》的畫面和設計。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前
比恐怖遊戲更恐怖！開發者被4人神隱 獨自花8年做出65萬下載神作
日本獨立遊戲開發者「橙橙」（橙々）之前分享了一段「真實發生的獨立遊戲製作恐怖故事」，引發網友們的熱烈討論。這個故事的主角，正是他獨自耗時 8 年完成的免費恐怖遊戲《水族館不會跳舞》（アクアリウムは踊らない），一款下載量突破 65 萬的作品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
日本轉蛋手遊只是在收集PNG？網批低成本快速撈錢：寧願他們去做單機大作
Reddit 討論區不久前掀起一波關於日本遊戲開發的熱議，西方網友對於日本在開發高品質單機遊戲的能力表示讚賞，但同時卻對其抽卡轉蛋遊戲的品質與商業模式感到失望，認為日本的許多轉蛋類遊戲都是「低成本快速獲利的 PNG 收集遊戲」，缺乏創新與深度。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
北極光號？Steam總裁「G胖」超豪華遊艇花5億美金，配備15台頂級遊戲電腦
Valve 最近大動作公開 Steam 系列新硬體，而作為公司創辦人的 Gabe Newell，中文圈玩家們暱稱為「G胖」，前不久才透露自己半退休式的生活，居住在遊艇上邊玩邊工作。而最近 Gabe Newell 迎來了他的全新超級遊艇「Leviathan」，裡面驚人的豪華設備與近 5 億美元的造價也引起了許多網友討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
Steam主機威脅？索尼被爆重回PS獨佔策略，3A單機PC移植取消或等更多年
遊戲業界多平台策略越來越受到歡迎，三大主機廠商中除了微軟以外，索尼也開始將第一方遊戲移植到 PC 和 Xbox 平台，並考慮縮短移植的時間，甚至是讓新作和 PC 平台同步推出。然而最近，業內人士爆料，索尼正在重新評估 PC 平台的發行策略，或許未來除了線上服務類型外，3A 單機大作將延後更久才移植，或是直接回歸 PlayStation 獨佔。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《星鳴特攻》光速失敗後有望復活？國外神人重建「私服」真的能對戰
今年 Sony 的第一方服務型遊戲《Concord 星鳴特攻》在推出之後並沒辦法如同過去索尼互動娛樂（SIE）的第一方作品一樣獲得成功，反而僅僅兩週就宣告失敗，關停伺服器、宣布退費，開發工作室 Firewalk Studios 也被關停。沒想到，隨著時間的過去，在遊戲關服宣告死亡兩個月後，竟然已經有《Concord 星鳴特攻》的粉絲正在開始努力重建遊戲的後端與新的私服，並且日前已經宣布完成對戰測試，能真的與其他玩家一起玩了！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
神片瘋傳！iPhone暗藏「出軌留言區」功能 網紅公開抓偷吃新招
另一半的訊息欄中規中矩是否就代表他們是清白的乖寶寶？別太傻太天真了！澳洲網紅絲凱（Skye Wheatley）最近在TikTok上分享了一支「抓猴」神片，讓無數心懷疑慮的網友瞬間瘋掉，她揭露了iPhone「訊息」App內建的一項隱藏功能，能讓你看到「近期刪除的對話紀錄」，這個小技巧立刻在社群媒體上引發了病毒式傳播，大家躍躍欲試想一探究竟。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
全國首款油電機車 PGO 威力125 榮獲第34屆台灣精品獎
全國第一台油電機車 PGO 威力125 榮獲 第34屆台灣精品獎 殊榮，PGO 摩特動力再次以卓越的造車工藝與創新技術，為台灣機車產業寫下新里程碑。這項榮耀不僅彰顯 PGO 在製造品質上的堅強實力，更象徵台灣在油電機車領域的技術進步與創新能量。 PGO 摩特動力機車自創立以來，秉持著「沒有最好、只有更好」的造車理念，連續 22 年榮獲台灣精品獎，為機車產業樹立技術與品質標竿。 這次 威力125 結合 PGO 自主研發的 AI智能雙動力系統，成功將「油車的動力」與「電車的節能」完美整合，打造出能源局認證一級節能，每公升可跑 65.6 公里的冠軍油耗表現，威力125 絕對是兼具性能與經濟性的新世代…CarFun玩車誌 ・ 2 小時前
疑不滿顧客停車擋出入 男持武士刀鐵鉤衝鴨肉店鬧事｜#鏡新聞
屏東一間鴨肉店昨天(11/15)遭人持武士刀攻擊，好在老闆和店員機警躲過攻擊。沒想到對方又折返回來繼續鬧事，最後被店員合力制伏，通報警方到場逮人。至於為何會大動肝火，竟然只是因為鴨肉店的顧客停車擋住他的去路。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
快搶！犀牛盾 × NIJISANJI 聯名商品、預購販售概要一次看
本次的預購販售將以臺灣與日本為對象，自 2025 年 11 月 1 日起為期一個月，於 RHINOSHIELD 犀牛盾官方網站獨家開賣。此外，RHINOSHIELD 犀牛盾臺北西門店將於 11 月 13 日至 11 月 30日期間，舉辦本次聯名商品與特典的期間限定展示活動。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台灣選手首奪《聯盟戰棋》世界冠軍！「不能沒有你」擊敗全球高手登頂
台灣電競圈世界冠軍再 +1！ 《聯盟戰棋》S15 的「K.O.競技場」棋手皇冠盃（也就是《聯盟戰棋》的世界大賽）今（16）天進入第三天的決賽賽程，來自台灣的「不能沒有你」（Without You）在第五局成功聽牌後，第六局的最後面對同樣來自台港澳地區的鐵之硬沼並沒有手軟，九五大證成功戰勝對手吃雞，成為台灣首位《聯盟戰棋》世界冠軍！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前
搶攻普發萬元商機 台中金典酒店推出住房餐飲雙享優惠
【民眾網諸葛志一臺中報導】看準全民普發1萬元帶動的消費熱潮，台中金典酒店推出「金典饗宴 領1萬元犒賞您的味蕾」 […]民眾日報 ・ 14 小時前
中日局勢升溫黃海實彈演練！賴清德點名中國：別成為麻煩製造者
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張，傳出中國下令海警啟動巡航釣魚...FTNN新聞網 ・ 39 分鐘前
將成立兒家署 衛福部拚草案年底送政院 (圖)
衛福部長石崇良（中）16日在台北受訪被問到兒家署成立規劃，他說，面對少子女化與兒童保護等議題，希望將現有分散的兒童照顧與福利資源整合為一個專責單位，相關建議已呈報，相關的組織法草案會力拚114年底送行政院。中央社 ・ 18 小時前
《薩爾達傳說》真人版電影改編的是《曠野之息》？片場外流片段公主服裝現端倪
自從任天堂宣布風靡全球 40 年的經典遊戲《薩爾達傳說》系列真人版改編電影計畫之後，馬上讓許多任天堂粉絲都非常期待能夠早日看到林克、薩爾達公主等經典角色登上大螢幕，帶來冒險故事，目前電影已經在紐西蘭開始拍攝作業，預計將於 2027 年 5 月 7 日正式上映。事實上，綜觀系列作將近 40 年的歷史，對於許多玩家來說最重要的或許是這次《薩爾達傳說》又將從 20 部正傳作品中改編哪一部，而根據目前的片場外流片段中被許多眼尖粉絲發現，薩爾達公主的服裝與《薩爾達傳說：曠野之息》當中非常像，很可能這次就是改編《曠野之息》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
市值200萬! 蘇澳電信行"手機櫃"被漂走 3天後附近尋獲
社會中心／黃富溢 宜蘭報導鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，災情相當慘重。其中有一家電信行的手機櫃也變成漂漂櫃，業者當下找不到還報警，以為被人偷了。沒想到三天後，在附近一處加油站的自助洗車處，發現了櫃子，70支價值近兩百萬的手機，全部失而復得。民視 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒車禍離世「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
NBA/詹皇被下放 布朗尼本季首先發0分照樣大勝 里夫斯：太酷了
洛杉磯湖人今（16）日作客對戰密爾瓦基公鹿。因為背靠背第2戰，加上多名主力同時缺席，包括「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、八村壘等人，主帥瑞迪克臨時將布朗尼（Bronny James）拉上先發，讓他迎來本季首度、也是生涯第2次先發機會。中天新聞網 ・ 21 小時前
猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼 4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史
根據《細胞》（Cell）期刊最新發表研究，Yuka的遺骸於2010年在西伯利亞的永凍土中被發現，保存狀態極佳，皮膚與肌肉組織仍清晰可辨，毛髮顏色呈紅褐色。研究團隊估計其死亡時約5至6歲。此次研究由哥本哈根大學與瑞典古遺傳學中心合作進行，主要負責人為基因學者馬爾莫-桑契斯...CTWANT ・ 16 小時前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」 網友質疑造假
根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...CTWANT ・ 6 小時前