日本大貓熊將「清零」！7成民眾認「沒必要」與中交涉：都是媒體神格化

中日交惡之際，日本上野動物園的大貓熊也將於明年1月歸還中國，日本境內大貓熊將「清零」。

然而，高達七成日本民眾認為，目前「沒必要」與中國政府交涉大貓熊問題。根據產經新聞旗下綜合新聞網站iza報導，日本社群網站上網友也認為「原本以為日本人會更熱切希望大貓熊再來日，沒想到意外地冷靜」、「大貓熊和國安哪個重要，誰都看得出來」。

日本上野動物園的大貓熊曉曉（公）、蕾蕾（母）明年一月將歸還中國（圖／翻攝自上野動物園官網）

上野動物園兩大貓熊明年1月歸還

中國大貓熊是1972年兩國邦交正常化之際首次來到日本，長期以來深受日本國民喜愛。

目前在上野動物園飼養的4歲雙胞胎大貓熊曉曉（公）、蕾蕾（母）將於明年1月下旬歸還中國，屆時日本境內將無大貓熊。不少民眾關心，近期日本首相高市早苗挺台言論風波後，中日關係急遽緊張，中國大貓熊是否會再次光臨日本。

對於日本政府是否應向中國政府交涉、促成大貓熊再次到日本，《朝日新聞》12月20、21日進行全國電話民調，結果顯示有高達7成民眾認為「沒這麼必要」，而認為政府「應出面交涉」者僅佔26%。

根據《產經新聞》集團旗下的綜合新聞網站iza報導，社群平台上，「大貓熊再來日」一詞一度成為熱門搜尋關鍵字。X上也出現各式評論，同樣認為根本不需考慮與中國交涉。

日本網友反應

有人說：「原本以為日本人會更熱切希望大貓熊再來日，沒想到意外地冷靜」、「這不是理所當然嗎？大貓熊和國家安全哪個重要，誰都看得出來」、「大貓熊本身沒有罪，但值得為了牠們支付鉅額租借費給中國嗎？」，甚至還有網友批：「媒體把大貓熊神格化太過頭了」。

但也有網友惋惜：「多年努力的人、觀光業者，以及期待已久的孩子們與大家的心情，究竟被放到哪裡去了……真的感到很悲傷」。

此外，也有人對長期被作為外交工具、政治化利用的大貓熊表示同情，「從大貓熊的角度來看，被政治利用、來來去去，簡直像奴隸一樣」、「總覺得好像把大貓熊解放了，反而讓人心情不錯」。

