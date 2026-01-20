日本大貓熊「曉曉、蕾蕾」27日返還中國！逾31萬人搶看最後一面

日本境內最後2隻大貓熊「曉曉」（左）與「蕾蕾」（右）將於1月27日歸還中國。（圖／達志／美聯社）

日本境內最後2隻大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」去年底才傳出將於2026年2月返還中國，如今東京都也於19日正式宣布，飼養於上野動物園的這對大貓熊雙胞胎，將於1月27日歸還中國。

綜合日媒報導，2隻大貓熊預計當天以專用車輛運送離園，隨後自成田機場搭機出境，並於28日抵達位於四川省的「中國大熊貓保護研究中心」，接受必要的檢疫程序。該中心同時也是牠們的母親「仙女」以及姊姊「香香」居住的地方。

據悉，曉曉與蕾蕾於2021年6月在上野動物園出生，父母分別為「比力」和「仙女」。由於親代是基於繁殖研究目的向中國借養，因此即便是在日本出生，子代的大貓熊所有權依法仍屬於中國。

隨著這對雙胞胎的離開，日本國內將不再有任何大貓熊。自1972年10月中國贈送「康康」與「蘭蘭」以來，大貓熊長期被視為日中友好的象徵。

然而，隨著日本首相高市早苗於去年11月7日發表「台灣有事論」，導致中日關係急轉直下後，中國或不再向日本提供新的大熊貓租賃。這恐將是日本半世紀以來，首次進入「零大貓熊時代」。

上野動物園為這對雙胞胎舉行最後的導覽活動，吸引日本民眾踴躍參與。（圖／達志／美聯社）

對此，上野動物園也為這對雙胞胎舉行最後的導覽活動，吸引日本民眾踴躍參與。觀覽採事前抽選制，自本月14日至25日，共吸引約31萬1,500人次報名，平均抽籤倍率達6.4倍，其中最終觀覽日25日的倍率更高達24.6倍，顯見大貓熊在日本社會長年累積的人氣。

報導補充，由於和歌山縣白濱町的遊樂園「冒險大世界」所飼養的4隻大熊貓，已在去年6月先行歸還中國，使得上野動物園的雙胞胎成為日本國內僅存的大貓熊。不過東京都方面對於未來是否能再度引進大貓熊，僅表示「目前沒有任何具體進展。」

