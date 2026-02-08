日本大選出口民調：高市早苗大獲全勝 自民黨席次翻倍

高市早苗。（路透）

日本眾議院選大選，台灣時間晚上7點開始開票，根據讀賣新聞、NHK、日本電視台共同製作的出口民調顯示，日本首相高市早苗領導的自民黨將大勝，從選前的198個席次，大增到274席至328席之間，這使得高市政權確定得以存續。

高市選前最後一天，在東京一連跑了4場活動，替4名候選人站台助選，她向支持者喊話，不要因為選情樂觀就鬆懈。日本首相/自民黨總裁高市早苗：「如果發生不去投票那種事的話，因為是小選區，差幾十票、100票，就決定勝負。」

選前之夜，自民黨7號晚間，再度釋出宣傳影片，滿滿高市的激昂喊話，希望將她的超高人氣，轉換為選票。日本自民黨競選宣傳片：「不敢挑戰的國家沒有未來，我們將與你們攜手，共同建立一個強大、安全、繁榮的國家。」

日本眾院大選，雖然投票仍在持續進行中，但根據日本電視台的封關民調顯示，高市帶領的自民黨，和日本維新會組成的聯盟，有望一舉拿下300個席次，甚至逼近總席次的3分之2，選後將主導眾院運行，讓高市政策順利推動。