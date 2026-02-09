日本大選台灣觀察 國安人士：高市大勝是選民對中國霸凌無聲抗議

日本眾議院大選結果出爐，高市早苗率領的自民黨逆勢成長，這場選舉被視為日本戰後的「安保路線公投」。我國安人士指出，將高市早苗推向勝利的最大功臣，除了高市和自民黨以外，或許正是對岸的北京當局，北京「助選」的手法，從外交恐嚇、軍事威脅、經濟制裁到認知戰操作，成為日本社會現在高度討論的焦點，「原來台灣每一天都在承受這些。」



國安人士表示，2025年11月，當高市喊出「台灣有事即日本存立危機」時，北京從觀光禁令、水產封殺，以及東海海面上不斷逼近的軍艦、實彈演習，海警的灰色地帶騷擾，確實一度讓日本在野黨找到了攻擊的破口，「高市風險（Takaichi Risk）」更在刻意操作下成為了當時的熱門關鍵字，中國透過「以商逼政」與「軍事威攝」，企圖讓厭戰的日本選民拋棄被貼上鷹派標籤的高市。



這位人士指出，北京顯然低估日本社會近年來對地緣政治變化的敏感度，當中國的無人機在與那國島上空盤旋，甚至對日本軍機開火控雷達，以及當中國外交官在網路上公然羞辱日本首相，這些台灣人最熟悉的日常中國劇本，於日本輿論的風向發生了微妙的質變。國安人士說，原本物價與經濟制裁可能會拖垮選情，但中國海警船在尖閣諸島的「常態化入侵」，反而讓「國防需要強化」的論述變得具體。



該人士表示，在選舉最後兩週，中國對稀土出口的刁難，更一舉激起了日本選民的危機感，對沖繩的認知作戰，則讓自民黨在本次4席全勝。國安人士認為，高市陣營敏銳地捕捉到上述選民觀感，將選戰主軸從「經濟復甦」調整為「守護日本的主權與尊嚴」，對於許多中間選民而言，票投高市不再只是支持自民黨，而是對外部霸凌的一種無聲抗議。



國安人士指出，對台灣人來說，北京的這些施壓、介入，再熟悉不過，過去每一次北京試圖透過導彈或軍演來「教訓」台灣選民，結果往往是將票源趕向了北京最不樂見的一方，如今，這套「反向催票機」機制在東京複製，北京原本意在透過製造「戰爭焦慮」拉下高市，最終卻親手證明高市主張的「強勢外交與防衛升級」有其必要性。該人士說，隨著高市早苗的勝選，日中關係預計將進入一段更為寒冷的冰河期，但這場選舉也向北京傳遞了一個明確訊號，在今日的東亞，粗糙的外部施壓，往往是最昂貴且效果適得其反的政治投資。



