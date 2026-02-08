日本大選投票！高市就怕暴雪恐冰封投票率

日本首相高市早苗。（資料圖／美聯社）





日本眾議院大選，4萬4600多個投票所，正在進行投票，將在台灣時間今晚7點開始計票！日本首相高市早苗賭上首相大位，自民黨危機感爆棚，高市昨（7）日下午更連跑東京4個地方站台。儘管選前民調都預估，執政聯盟可望大勝，但高市有個「天敵」就是暴風雪，為了確保選民與工作人員的安全，部分投票所可能提早結束投票，也讓自民黨在選前一天仍不斷呼籲選民不能大意。

日本眾議院大選8日登場，外媒直擊，在東京投票所民眾湧現，投下神聖的一票，而在超級星期六，日本首相高市早苗現身東京催票。

日本首相高市早苗：「我希望把對當前生活以及未來的各種不安，轉變為希望。」

另外包括在野黨中道改革連合，還有國民民主黨各黨魁也回防東京，街頭拉票就是要穩固票倉，但高市領導的執政自民黨氣勢如虹，日媒預估，執政聯盟可望突破300席，甚至拿下三分之二席次大獲全勝，但自民黨上下危機感很重，真的不敢大意。

日本首相高市早苗：「大家好我是自民黨黨魁高市早苗，懇請更多的民眾走進投票所，給予我們力量。」

投票日前一天，高市發布催票影片，要大家用實際性動支持她，當天早上她去治療受傷的手，下午晚上連跑4場幫候選人拉票，高市內閣人氣王防衛大臣小泉，也全日本趴趴走拉票，還不忘自嘲，別以為選情樂觀就不去投票。

日本防衛大臣小泉進次郎：「就算大家說沒問題，一定會贏的，去年的黨魁大選，我還不是輸了，對吧，無論哪場選舉，都是最後一刻才知道結果。」

高市要贏除了不能大意，還有一大天敵就是天氣，暴雪天恐將影響投票率。就怕暴雪出不了門，前一天在鳥取縣投票所前，200多人大排長龍提前投票。鳥取縣民眾：「我以為排一小時就好了，沒想到更久。」

總務省統計，10天內有2079萬人完成提前投票，創眾院選舉歷來新高，等於是20％選民提前投票，到底高市能否保住首相大位，很快就能見真章。

