日本大選投開票倒數 各黨在接戰區加緊拜票

（中央社東京7日綜合外電報導）日本第51屆眾議院選舉將在明天投開票，身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相高市早苗主打的政策將受民意考驗。而各黨黨魁也於選戰最終階段，把握時機在接戰區拉票。

綜合「每日新聞」與「讀賣新聞」報導，日本睽違約1年3個月舉行眾議院選舉，共有1284名候選人角逐465個席次，分別是單一選區289席加上比例代表選區176席。選舉結果大致會在本月9日凌晨之前見分曉。

由於在野黨「未來團隊」候選人山本剛義退選，候選人總數從1285人減到1284人。

廣告 廣告

執政的自維聯盟在選舉公告前共有232席，分別為自民黨198席與日本維新會34席。

高市把「執政黨席次過半」定為勝敗標準，並表明「若無法過半數，我會立刻下台」。她主打的政策如「負責任的積極財政」、日圓貶值、因應物價上漲對策、修訂日本安全保障相關3文件等，將受民意檢驗。

包含「每日新聞」在內的日媒預估，執政黨席次有望在選後過半（233席），甚至有望取得2/3席次（310席）。選舉結果將大幅影響高市政府走向。

根據「每日新聞」採訪，高市內閣上台後民調居高不下，也連帶拉抬自民黨選情。

相較之下，在野黨立憲民主黨與公明黨共組的新黨「中道改革聯合」（簡稱中道）目前表現不振，雖然在公告前規模曾接近自民黨，但似乎受到「高市人氣」的壓制，差距被大幅拉開。

日本朝野面對選戰進入尾聲，均在接戰區大力催票。

高市昨天分別在栃木縣、岩手縣、宮崎縣發表演說，今天預計在東京都世田谷區展開最後拉票；日本維新會代表（黨主席）吉村洋文昨天則在作為黨內基本盤的大阪府奔走。

在野黨黨魁當天也在全國各地呼籲選民支持。

中道的共同代表（黨主席）野田佳彥選在埼玉縣與東京都發表演說；國民民主黨代表玉木雄一郎前往福岡縣與大阪府。

共產黨委員長田村智子則在千葉縣與神奈川縣拜票；令和新選組代表山本太郎則在京都府等地於街頭演講；「減稅日本・憂國聯合」、參政黨、日本保守黨、社民黨、「未來團隊」等政黨黨魁也積極催票。（編譯：楊惟敬）1150207